A magyar válogatott megdolgoztatta a horvátot a papírforma eredményért

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány tizenöt játékost hozott el Opatijába, és úgy döntött, közülük Somogyi Ádám, Pongó Marcell és Lukács Norbert nem kerül be a mérkőzés keretébe. Tömegek nem jöttek el, mintegy hatszáz néző ült a lelátón, amikor a horvátok megszerezték az első pontjaikat. Ez nem zavarta meg a magyar együttest, amely higgadtan kosárlabdázott, Benke Szilárd, Hanga Ádám és Vojvoda Dávid is betalált a hárompontos vonal mögül, és a hazai kapitány 13-6-os magyar vezetésnél időt kényszerült kérni. Kimondottan jól és fegyelmezetten játszott a magyar csapat, remekül is védekezett, és 24-17-re megnyerte az első negyedet.

Fotó: MKOSZ

A folytatásban a házigazdák minden akciót a 216 centis Ivica Zubacra játszottak ki, és ellene roppant nehéz volt védekezni. Kevés pont esett, Perl Zoltán kosaraival sikerült tartani az előnyt, majd egy-két eladott labda miatt a horvátok a 17. percben kiegyenlítettek, majd egy triplával a vezetést is átvették. Ritkán sikerült tiszta dobóhelyzeteket kidogozni, de igaz volt ez az ellenfélre is, és így mindössze 37-35-ös hazai vezetést mutatott az eredményjelző tábla. A fordulás után viszont a belelendült Bogdan Bogdanovic – ő a Utah Jazz sztárja – vezérletével szép lassan elhúzott a fizikai fölényét egyre jobban érvényesítő horvát válogatott, amely a faultok megítélésénél élvezte a hazai játékvezetők segítségét is. Egy ideig tíz pont körül állandósult az ellenfél előnye, majd nyílni kezdett az olló, és végül 84-64-nél állt meg. Az utolsó negyedre felőrölte a magyar játékosokat a nagy fizikai küzdelem, addig jól állták a sarat, miután elfáradtak, Horvátország akkor tette ilyen különbségűvé a győzelmet, ami egy ilyen szintet képviselő ellenféllel szemben papírforma, és nincs mit szégyellni rajta.

Ivkovics Sztojan magyar szövetségi kapitány: – Kemény meccset játszottunk, erre volt szükségünk. A második félidő nagy rézében Hanga Ádámot pihentettem, jól szolgálta a céljainkat ez a találkozó.

Felkészülési mérkőzés: Horvátország–Magyarország 84-64 (17-24, 20-11, 22-10, 25-19)

Borítókép: A palánk alatt nagyon nehéz dolga volt a magyar válogatottnak (Fotó: MKOSZ)