Klasszisok ellen tesztel a klasszisokra a magyar válogatott

– Két és fél hete zajlik a közös munka, volt már három edzőmeccs is – hol tart a csapat?

– Támadásban egész jó megoldásokkal találjuk meg egymást, ezen a téren szerintem jól haladunk, ugyanakkor a védekezésben többet kell előbbre lépnünk. Ez azonban alakul, minél többet vagyunk együtt és foglalkozunk vele, annál jobban összecsiszolódik. A három edzőmérkőzés nagyon hasznos volt, rámutatott több hiányosságunkra, amelyeket a szakmai stáb kielemzett, megmutatta nekünk, és persze dolgozunk a hibák kijavításán. Most nagyon várjuk a horvátok elleni meccsen, jó lesz látni, hogy valóban hol tartunk a felkészülésben.

Fotó: Fiba.com

– Ez a találkozó már modellezi a közeljövő tétmeccseit, hiszen igazi klasszisok ellen lépnek pályára, akik tudásban és fizikai képességekben is a világ élvonalába tartoznak. Hogyan lehet boldogulni ellenük?

– Csapatjátékkal. Éppen azért lesz hasznos ez a mérkőzés, mert a selejtezőkön és az Európa-bajnokságon is is NBA- és Euroliga-sztárok ellen lépünk majd pályára, az utóbbin a legnehezebb csoportba kerültünk.

Általános vélemény, hogy minden idők legszínvonalasabb Európa-bajnoksága előtt állunk, mert minden válogatottnak minden sztárja vállalta a játékot, és nekünk így és ott kell majd helytállnunk.

– De mégis, hogyan lehet kompenzálni a meglévő különbségeket, amelyek sajnos nem a mi javunkra szólnak?

– Az összeszokottság azért mellettünk szól, a mi játékunk kialakult, és ismerjük egymást, az említett sztárok viszont csak egy-egy ilyen nagy eseményre jönnek össze, a selejtezők zömére nem tudnak elmenni a klubkötelezettségeik miatt. Mi ebből kovácsolhatunk előnyt, hiszen tudjuk, hogy az egyéni párharcok nem nekünk kedveznek, ezért a csapatjátékban bízunk. Ez segíthet csökkenteni annak a ténynek a jelentőségét is, hogy a mi centereink sajnos alacsonyabbak, mint az ellenfelekéi.

Fotó: Fiba.com

– A mi válogatottunkban sok fiatal már rutinos, ott volt öt éve is Európa-bajnokságon. Ez segít abban, hogy ne ijedjenek meg a Luka Doncic kaliberű ellenfelektől?

– Igen, kicsit furcsa, hogy huszonhét évesen mi néhányan már az idősebbek közé tartozunk… Én az előttünk álló időszakot élményként próbálom felfogni. Élveznünk kell, hogy olyan kosarasok ellen játszhatunk, akikkel másként esélyünk sem lenne találkozni, hiszen ők jóval magasabb szinten, az NBA-ban vagy az Euroligában keresik a kenyerüket.

Számunkra ez egy ajándék, és ellenük még a tét sem nyomhat minket össze, és tudom, a többiek is így kezelik ezt a lehetőséget. Kemény és roppant fizikális mérkőzések várnak ránk, az ellenfelek egy merőben más kosárlabda-kultúrából érkeznek, mint amelyben mi élünk otthon, de rengeteget tanulhatunk tőlük.

– A júniusi két selejtezőn nagyon érződött, hogy mindenkit kifacsart a hosszú idény. Sikerült júliusban felfrissülni, kipihenni magukat?

– Az tény, hogy nem esett jól a hosszú és a fárasztó bajnoki szezon után még két fontos meccset lejátszani, amelyből az egyik, a portugálok elleni sorsdöntő volt, de az a lényeg, hogy senki sem sérült meg, és utána el tudtunk menni csaknem egy hónap szabadságra. Mindenki próbált kikapcsolódni, minél többet időt a családjával tölteni, mert a következő idény sem lesz sokkal rövidebb és kevésbé megterhelő. Úgy látom, mindannyian feltöltődtünk, ez különösen mentálisan volt fontos.

Fotó: Fiba.com

– Most olyan mérkőzések jönnek, amelyek egyikén sem mi vagyunk vagy leszünk az esélyesek. Mikor kellene elérni a csúcsformát?

– Én úgy gondolom, hogy a jövő héten a világranglistán kilencedik helyen álló Litvánia elleni selejtező még lényegében a felkészülés része lesz, de utána szombaton a csehek ellen már a topon kell lennünk.

– Az új idényben teljesül egy álma, külföldön is szerencsét próbálhat, hiszen szerződtette a francia élvonalban szereplő BCM Gravelines-Dunkerque. Szokott erre az új kihívásra is gondolni?

– Egyelőre a válogatottra összpontosítok, de ha nem akarnám, akkor is gondolnék rá, ugyanis a franciák folyamatosan tartják velem a kapcsolatot, érdeklődnek, hogy vagyok, milyen a formám, és küldik a csapat repertoárjába tartozó figurákat, hogy majd ne teljesen felkészületlenül érkezzek meg. Ez roppant fontos lesz majd, de most tényleg csak a világbajnoki selejtezőkre és az Európa-bajnokságra fókuszálok.

Borítókép: Benke Szilárd nagyon küzdelmes meccsekre számít a következő meccseken (Fotó: Fiba.com)