Hanga Ádám a halálcsoportban is élvezni akarja az Európa-bajnokságot

Ivkovics Sztojan szerdán már olyan edzést vezethetett le, amelynek a végén már várták őt és a játékosokat a médiakötelezettségek is, az önkéntesek minden ponton gyakorolták a beengedést, a büfék elkezdték feltölteni a polcokat, és szemlátomást minden készen áll majd a holnapi kezdésre, amely a Magyarország–Bosznia-Hercegovina mérkőzés lesz. A már említett médiakötelezettségek közé tartozott a meccsek előtti napon tartott sajtótájékoztató is, amelyen Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány mellett Hanga Ádám képviselte a játékosokat. A kapitány lényegében megismételte azt, amit már többször is elmondott:

Fotó: Fiba.com

– Úgy gondolom, hogy örülni kell annak, hogy itt vagyunk. A célunk, hogy továbbmenjünk a második körbe, de ez nem lesz könnyű, hiszen erős csoportban vagyunk. A magyar válogatott jó állapotban van, készen állunk az első meccsre, utána pedig meglátjuk, hogy melyik összecsapásra fogunk fókuszálni. Nehéz szituációban vagyunk, ha arról kell beszélnem, hogy hogyan készültünk a bosnyákok ellen, mivel nyolc nap alatt ez lesz a harmadik meccsünk, ráadásul ezerhatszáz kilométert utaztunk, amit ki is számoltunk, ez azt jelenti, hogy ebből egy napot a buszon töltöttünk. Megvannak az alapelvek, a játékosok ismerik egymást. Továbbra is a megkezdett úton kell mennünk. Bizakodó vagyok, mert az elmúlt tizenegy év alatt a saját szintünkön levő csapatoktól, vagy azoktól, amelyek kicsit jobbak, nem kaptunk ki tétmeccsen. Holnap is a győzelem a cél.

Hanga Ádám először arról kapott kérdést, jó-e, hogy talán a legfontosabb mérkőzésünkkel kezdünk. A kérdező arra utalt, hogy a litvánok, a szlovénok, a franciák, a németek ellen nagyon kicsi győzelmi eséllyel léphet pályára a magyar válogatott, a bosnyákok ellen valamivel több a sansz a sikerre.

Fotó: Fiba.com

– Nem tudni, melyik változat a jobb, ez, vagy ha a csoportkör végén játszanánk a bosnyákokkal, ez van, ehhez kell alkalmazkodnunk – felelte a Real Madrid magyar sztárja. – Már az első pillanattól fókuszáltnak kell lennünk, de emellett megpróbáljuk élvezni is a tornát annak ellenére, hogy igazi halálcsoportba kerültünk. Nagy siker Magyarországnak, hogy zsinórban másodszorra is kvalifikáltuk magunkat a kontinenstornára.

Büszkék vagyunk arra, hogy itt lehetünk és képviselhetjük a hazánkat, de természetesen azért harcolunk majd, hogy versenyben legyünk. Már megszoktuk, hogy esélytelenebbek vagyunk mindenkivel szemben, sok csapat nem tisztel minket annyira, mint kellene, de a nap végén úgyis az számít, hogy mi történik a pályán. Szeretnénk megmutatni a karakterünket és a minőséget, amit képviselünk.

Egy bosnyák újságíró megkérdezte, mennyire tartja veszélyesnek az ellenfelet, amelyben olyan sztárok játszanak, mint Dzanan Musa és Jusuf Nurkic, előbbi ráadásul a nyáron a Real Madridba szerződött, tehát csapattársa lesz Hanga Ádám.

– Ezt megelőzően öt évig nem játszhattam a magyar válogatottban, amely nélkülem is szép eredményeket ért el, megmutatta az erejét, tehát nem félek egyetlen ellenféltől sem. A két említett kosaras remek játékos, magasak, Nurkic az NBA-ben szerepel, nekünk csapatként kell kontrollálnunk őket. A bosnyákok erősek, fizikális kosárlabdát nyújtanak, így ebben is fel kell vennünk velük a versenyt. Ivkovics Sztojan sokszor felhívta a figyelmünket a lepattanók fontosságára. Bízom benne, hogy sok magyar eljön a meccsre, és a végén belehajszol minket a győzelembe.

Borítókép: Ivkovics Sztojan és Hanga Ádám a sajtótájékoztatón (Fotó: Magyar Nemzet)