Ami igazán fáj a portugáloknak: Ronaldo vezérből bűnbakká lett

A spanyolok ellenben kincsre bukkantak. Már írtunk a Williams fivérek fura helyzetéről. Inaki 28 évesen visszatalált Ghánába, s a múlt hét pénteken a brazilok ellen be is mutatkozott az afrikai ország válogatottjában. Egy nappal később a csupán 20 éves öccse, Nico is debütált: a spanyoloknál. Svájc ellen 3-0-s hátrányban, a szünetben állt be, s akkor ő sem tehetett már csodát. Portugália ellen is csere volt, ám az ő beállása döntő mozzanat volt, a gyorsaságát kihasználva többször zavart okozott a portugáloknak, majd kulcsszerepet játszott a spanyol gólban. Remekül indult be, majd Carvajal pontos ívelését mesterien fejelte Morata elé, akinek egy lépésről már csupán a hálóba kellett passzolnia a labdát.

Nico Williams és Morata öröme. Fotó: Miguel Riopa

– Nehéz meccs volt. A portugáloknak elképesztő képességű játékosai vannak. A végsőkig küzdöttünk. Nico Williams csupán a második válogatottbeli meccsén máris kulcsemberré vált

– dicsérte ifjú társát Morata, aki a huszonhetedik gólját szerezte a válogatottban, s feljött a holtversenyes hatodik helyre az örökranglistán.

– Ez egy csodálatos játék, amelyben a győzelem a legjobb ellenszer minden szomorúságra. Portugália élvonalbeli csapat. Az első félidőben nagyon, talán túlságosan is ragaszkodtam ahhoz, hogy nálunk legyen labda. A második félidőben végig az volt az érzésem, hogy gólt szerzünk. Újra bejutottunk a négyes döntőbe, ami nagy öröm – így lelkendezett Luis Enrique.

Igen, amennyire fáj a portugáloknak a vereség, annyira örömteli a spanyoloknak. A Svájc elleni vereség után kaptak hideget-meleget, de a portugálok elleni sikernek köszönhetően önbizalommal telve készülhetnek a világbajnokságra. S ez a legfontosabb.

Nemzetek Ligája, A divízió, 2. csoport, 6. forduló:

Portugália–Spanyolország 0-1 (0-0)

Portugália: Diogo Costa – Cancelo, Dias, Danilo Pereira, Nuno Mendes – Bruno Fernandes, Neves (Joao Félix, 90+2.), Willian Carvalho (Leao, 78.) – Bernando Silva (Joao Mário, 73.), Diogo Jota (Vitinha, 78.), C. Ronaldo.

Spanyolország: Unai Simón – Carvajal, Guillamón (Busquets, a szünetben), Pau Torres, Gayá – Rodri, Koke (Gavi, 60.), Soler (Pino, 60.) – Ferran Torres (Nico Williams, 73.), Morata, Sarabia (Pedri, 60.).

Gólszerző: Morata (88.)

A csoport másik mérkőzésen: Svájc–Csehország 2-1

A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 11 pont, 2. Portugália 10, 3. Svájc 9, 4. Csehország 4.

A Nemzetek Ligája négyes döntőjének résztvevői: Horvátország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia.

Borítókép: Cristiano Ronaldo felett eljárt az idő (Fotó: UEFA)