Baszkföld büszkeségei különböző úton járnak

Inaki Williams történetét lapunk is többször megírta már. Ghánai születésű szülei gyalogszerrel keltek át a Szaharán, majd átmászták a Marokkóba ékelt tengerparti spanyol enklávé, Melilla kerítését, ahonnan aztán Pamplonába kerültek. A bikafuttatásról híres baszk városban látta meg a napvilágot két fiúgyermekük, az idősebb, jelengleg 28 éves Inaki és a még csupán 20 esztendős Nico is. A ius soli alapján Inaki azonnal megkapta a spanyol állampolgárságot, az öccse esetében ez már nem is lehetett kérdés.

Mindkét fiút rendkívüli tehetséggel áldotta meg a sors a futball iránt. Inaki 18 évesen lett az Athletic Bilbao játékosa, amely köztudottan csak baszk labdarúgókat foglalkoztat. Mivel Inaki és Nico is Baszkföldön született, ennek nem lehetett akadály, ráadásul Inaki többször is elmondta, hogy baszknak tartja magát. Hívták más klubba is, a Premier League-be, de ő nem igazolt máshová.

Az idősebb báty idővel a Bilbao legértékesebb játékosává avanzsált, mi több, a közelmúltban rekordot döntött a spanyol labdarúgásban, megszakítás nélkül 233 spanyol bajnoki meccsen lépett pályára az Athleticben.

Az erős baszk kötödés dacára Inaki Williams idén mégis meggondolta magát, s felmenői hazája, Ghána válogatottját választotta. Nem egészen önszántóból. Anno a spanyol U21-es csapatnak alapembere volt, 2016-ban a Bosznia elleni mérkőzésen csereként bemutatkozott a spanyol válogatottban, több meccs azonban azóta sem jutott neki.