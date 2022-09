Az Inter-játékos és a polgármester is kiosztotta a szövetséget

Nem véletlen, hogy a légiósok sem szívesen maradnak az orosz ligában. Kecskés Ákos a nyáron a Nyizsnyij Novgorodtól az osztrák Linzbe igazolt, Szalai Attila pedig nemet mondott a Zenit által kínált mesés összegre, és a rengeteg pletyka ellenére inkább maradt a Fenerbahcéban.

Akadnak azért az aktuális helyzetben is olyanok, akik Oroszországba igazolnak, de ennek súlyos ára lehet: Mathias Normannt kizárták a norvég válogatott keretéből, miután nyáron a Rosztovhoz szerződött. Koszta Márk hasonlót nem kockáztatott, amikor elfogadta a Torpedo Moszkva ajánlatát, hiszen ő még nem ölthette magára a magyar felnőtt válogatott mezét.

Visszatérve az orosz válogatottra: a helyi szövetség az európai elszigeteltség hatására kilátásba helyezte, hogy átkéri magát Ázsiába, ahol sokkal kevésbé negatív az ukrajnai háború megítélése. Bár ez egyelőre nem történt meg, a kijelentés tükrében nem keltett meglepetést, hogy az orosz válogatott ázsiai csapatok ellen tér vissza a pályára: szeptember 24-én Kirgizisztán, novemberben a világbajnoki részt vevő Irán ellen játszik a szbornaja.

Nehézkes az orosz futballisták visszatérése a nemzetközi porondra. Fotó: AFP/Denis Lovrovic

A katari vb nyitómeccse előtti napra azonban európai ellenféllel is sikerült megállapodni: november 19-én Bosznia-Hercegovina lép pályára Szentpéterváron. Az első reakciókat ismerve viszont valószínű, hogy a bosnyák válogatott legnagyobb sztárjai nélkül utazik a meccsre.

– A meccs ellen vagyok, mindig is a béke pártján álltam – szögezte le Edin Dzeko, az olasz Internazionale támadója, a bosnyák válogatott csapatkapitánya.

Teljesen világos az álláspontom, amelybe nem fér bele, hogy játsszak ezen a meccsen, amíg Ukrajnában ártatlan emberek szenvednek.

– Nem jó ez a döntés, szóhoz sem jutok. A bosnyák szövetségben pontosan ismerik a véleményemet – értett egyet honfitársával a 107-szeres bosnyák válogatott Miralem Pjanic, aki nyáron a Barcelonából a több játéklehetőség reményében az arab emírségekbeli al-Sardzsához igazolt.

Nemcsak futballisták szólaltak fel a meccs ellen. A bosnyák főváros, Szarajevó polgármestere, Benjamina Karic szerint néhány bosnyák túl gyorsan felejt.

– Szarajevó mint az a város, amely a leghosszabb ideig az agresszorok ostroma alatt állt, és én mint polgármester határozottan elítéljük a labdarúgó-szövetség döntését, hogy Oroszország ellen lép pályára a bosnyák válogatott – hangsúlyozta a politikus a délszláv háborúra utalva, amely során Szarajevót 1992 és 1995 között, a XX. században példátlan módon negyvenhárom hónapon át ostromolták.

A bosnyák szövetség a reakciók hatására elvileg még visszakozhat, de ez a lépés is presztízs-, valamint minden bizonnyal anyagi veszteséggel is járna. Sokkal valószínűbb, hogy a bosnyák válogatott – ha tartalékos összeállításban is, de – valóban pályára lép a meccsen.

Ebben az esetben pedig a Ferencváros játékosai is ott lehetnek a komoly ellenérzést kiváltó mérkőzésen, a magyar bajnok ugyanis négy futballistát – Eldar Civic, Adnan Kovacevic, Muhamed Besic, Amer Gojak – is ad a bosnyák válogatott legfrissebb, a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsekre összeállított keretébe.