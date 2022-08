Linzbe igazol az Oroszországból menekülő magyar válogatott hátvéd

Kecskés érthetően minél hamarabb távozni szeretett volna a nemzetközi porondról kizárt orosz bajnokságból. Erre leghamarabb a nyáron nyílt lehetőség. Már júniusban arról cikkeztek, hogy Ausztriából van ajánlata, ám ezt nem követte bejelentés. Könnyen lehet, hogy a meghiúsult transzfer miatt folyamodott a játékos a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) biztosította lehetőséghez.

A 2023. június 30-ig érvényes szabály szerint az Oroszországban szereplő légiósok kérhetik szerződésük felfüggesztését.

Nyilván az orosz klubok is jobban járnak, ha a piacon értékesítik azon futballistáikat, akik ezt a megoldást választják, s ez adhatott újabb lendületet Kecskés távozásához. A 26 éves játékos július 17-én, az orosz Premjer Liga első fordulójában még játszott a Nyizsnyijben a Lokomotív Moszkva vendégeként 1-1-re végződött mérkőzésen, ezután a Himki ellen 3-0-ra elvesztett találkozón már csak kispados volt és nem is állt be, a mögöttünk hagyott hét végén pedig a keretbe sem került be a CSZKA elleni meccsen (2-2).