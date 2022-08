Hajrá, Madrid! – így köszöntek el végleg a kedvenctől Münchenben

Nos, a látogatásra kedden sor került, miként a Bild nevű újság lencsevégre kapta, amint Lewandowski autója begördült a Bayern edzőközpontja elé

Az persze papírforma, hogy a mindenféle rekordot átírt csatár meglehetősen semmitmondóan számolt be a látogatásáról.

– Elköszöntem mindenkitől, ajándékot is adtam mindenkinek. Megköszöntem a srácoknak a támogatást és mindent, amit értem tettek. Most már nyugodt lelkiismerettel távozhatok. Érzelmes,egyben nehéz pillanatok voltak. Soha nem felejtem el, amit itt kaptam. Ez a legfontosabb, ami megmarad. Most már előre tudok nézni – nyilatkozta Lewandowski a Sky Sportsnak.

A klub vezetőivel gerjedt afférját is lezártnak tekinti.

– A múlt hét egy kicsit bonyolult volt mindenkinek, ám ez néha a futball része. Ettől még nem felejtem el, hogy mit értünk el itt közösen az elmúlt nyolc évben – mondta diplomatikusan.

Robert Lewandowski tehát végleg elköszönt a Bayerntől. A jövőben legfeljebb ellenfélként térhet vissza Münchenbe. Amikor elhajtott az edzőközpontból, a drukkerek már így, ellenfélként tekintettek rá. „Hajrá, Madrid!” – így búcsúztattak a bajor szurkolók…

Borítókép: A szíve egy darabja azért Münchenben marad