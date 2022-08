Pénzben mérve háromszoros esély a Fradi mellett

Ismert folytatás Tegnap kisorsolták a Bajnokok Ligája és az Európa-liga selejtezőjében a negyedik forduló párosítását. Ha a Ferencváros túljut a Qarabagon, akkor a BL-ben a cseh Viktoria Plzen és a moldovai Sheriff Tiraspol párharc győztesével találkozik. A keddi első meccset a Plzen vendégként 2-1-re megnyerte. Ha kiesne a Fradi, akkor az El-ben az ír Shamrock Rovers vagy az északmacedón Skupi lehet az ellenfele. Úgy is fogalmazhatunk, az azeri csapat ellen a magyar bajnok túljut a nehezén. Az FTC egy éve is találkozott cseh csapattal a BL selejtezőjében. Akkor a harmadik fordulóban hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Slaviát, a visszavágón vért izzadva kihúzta 1-0-s vereséggel, így 2-1-es összesítéssel jutott a negyedik körbe, ahol viszont a svájci Young Boysszal szemben összesítésben 6-4-re alulmaradt. A Viktoria Plzen az előző idényben kisebb meglepetésre megelőzte mindkét fővárosi riválisát, a Spartát és a Slaviát is. Fennállása során hatodszor lett bajnok, a Bajnokok Ligája csoportkörében eddig kétszer szerepelt. A Sheriff Tiraspol az előző idényben a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt, azzal tette le a névjegyét, hogy a második fordulóban 2-1-re nyert a Real Madrid vendégeként. A csapat akkori sikeredzőjét, Jurij Vernidubot már hiába keresnénk az együttes élén, az ukrán szakember a háború hírére hazatért és beállt katonának, hogy védje a hazáját.