Botrány van készülőben? A Red Bull bajba kerülhet

Christian Horner a zajló idény kezdetétől azért kampányol, hogy emeljék meg a Formula–1-ben a csapatokra vonatkozó, 140 millió dollárban megszabott költségvetési plafont, mivel szerinte az betarthatatlan a magas infláció és a folyamatosan emelkedő szállítási költségek miatt. A Red Bull csapatfőnöke tavasszal azzal fenyegetőzött, hogy akár hét csapatnak is ki kell majd hagynia az utolsó négy futamot, hogy a limit alatt tartsák a kiadásaikat.

Nos, úgy tűnik, Horner nem a levegőbe beszélt, mert az olasz La Gazzetta dello Sport és a német Auto Motor und Sport információi szerint a Red Bullnak már tavaly – amikor versenyzőjük, Max Verstappen egyéni világbajnok lett – is problémái akadtak ezen szabályok betartásával, és az Aston Martin mellett az energiaitalosok is túllépték a határt, ráadásul utóbbi nem is kevéssel. Az F1-ben tavaly vezették be a költségvetési plafont, ami 2021-ben még valamivel több mint 146 millió dollár volt – a pilóták és a csapatok vezetőinek fizetését nem beleszámítva.