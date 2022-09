Verstappen vasárnap Hamiltont, majd Vettelt és Schumachert is lepipálhatja

Bármi történjék is, a holland versenyzőnek pezsgőzésre mindenképpen lesz oka, mivel pénteken ünnepli a 25. születésnapját. A bajnoki cím már csak hab lenne a tortán… Verstappennek mindenképpen nyernie kell, ha révbe akar érni a hétvégén. Ugyanakkor további „szívességek” is elkelnének neki, más szóval a riválisai betlijeire is szüksége van.

Két úton lehet vasárnap bajnokavatás: Verstappen győzelme mellett nem futja meg a leggyorsabb kört, miközben Leclerc nem végez jobb helyen a kilencediknél, Pérez pedig a negyediknél (esetleg ötödiknél, ha a leggyorsabb kör is az övé a futamon)

Ha Verstappen nyer és a leggyorsabb kört is megfutja, akkor Leclerc legfeljebb a nyolcadik lehet, míg Pérez maximum a negyedik.

Verstappen más tekintetben is sikert érhet el Szingapúrban. Ha ő áll a dobogó tetejére az ázsiai törpeállamban, az idén ez lesz a tizenkettedik diadala – ilyen statisztikát tavalyi fő vetélytársa, Lewis Hamilton (Mercedes) még hosszú éveken át tartó dominálása alatt sem produkált. A hétszeres világbajnok esetében négy alkalommal, 2014-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is tizenegynél állt meg a számláló. Verstappen most átugorhatja a britet, azonban ha a rekordereket is szeretné túlszárnyalni, akkor még két győzelemre lenne szüksége a Szingapúri Nagydíjat követő öt futamon, ugyanis a csúcsot két német klasszis, Michael Schumacher és Sebastian Vettel tartja, akiket 2004-ben, illetve 2013-ban tizenháromszor intettek le az első helyen.

A Red Bull versenyzőjének idei sikersorozata Ross Brawnnak éppen Schumacher dicső éveit juttatta eszébe:

– A spái fölénye (Verstappen a 14. helyről rajtolva nyert – a szerk.) Michael Schumacher legjobb időszakára emlékeztet. Ha tökéletes az autó, és egy Michaelhez vagy Maxhoz hasonló pilóta ül benne, ők úgy versenyeznek, mintha más bolygón lennének. Még nézőként is érezzük ezt a varázslatot – lelkendezett a Formula–1 sportigazgatója, a Ferrari egykori sikerkovácsa, aki nagyra becsüli Verstappent: – Annak idején Michael volt, most Max a mérce, efelől nincs kétségem.

Verstappen ezt a szingapúri éjszakai futamon ismét bizonyíthatja.

A pontverseny állása, pilóták: 1. Verstappen 335 pont, 2. Leclerc 219, 3. Pérez 210. Konstruktőrök: 1. Red Bull 545, 2. Ferrari 406, 3. Mercedes 371.

A hétvége menetrendje Péntek: 1. szabadedzés 12.00, 2. szabadedzés 15.00 Szombat: 3. szabadedzés 12.00, időmérő 15.00 Vasárnap: Szingapúri Nagydíj 14.00

Borítókép: Max Verstappen Monzában is lenyomta a Ferrarit (Fotó: Pier Marco Tacca / ANADOLU AGENCY/AFP)