Csak a nem válogatott kerettag Gyurcsó Ádám volt eredményes a légióból

Ádám Martin is szorgalmasan termelte eddig a gólokat a dél-koreai Ulszan Hyundai együttesében, ám a múlt héten nem volt eredményes. Szerdán az Incseon United otthonában végig a pályán volt, de 0-0 lett a végeredmény, majd a vasárnap hazai pályán nem került be a kezdőcsapatba a Szuvon FC ellen, a 84. percben cserélte be az edzője, az Ulszan 2-0-ra így is megnyerte a meccset. Két bajnokit játszott Callum Styles is az angol másodosztályban, a Championshipben. A Millwall először 2-0-ra kikapott házigazdaként a Queens Park Rangerstől, a honosított magyar futballista kezdőként 77 percet játszott, majd szombaton ugyancsak otthon 2-1-re legyőzte a Blackpoolt, Style végig a pályán volt.

A Bundesliga magyarjainak a többsége nem zárt eredményes hetet. Az RB Leipzigben Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is az első perctől az utolsóig játszott előbb a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a csapatuk 2-0-ás vereséget szenvedett, majd végigjátszották a bajnoki mérkőzést is Mönchengladbachban, ahol 3-0-ra kaptak ki. Úgy tűnt, hogyha holnapig játszik egymással a két csapat, a lipcseiek akkor sem tudnak gólt szerzeni. Bár a vendégeknek adódtak helyzeteik, de a labda nem „akart” a hazai kapuba jutni. A Gladbach viszont remekül támadott az egész meccsen, és bőven szerezhetett volna akár öt-hat gólt is, három lett belőle.

Fotó: AFP/Andreas Gora

Ennél sokkal boldogabb lehet Schäfer András, aki ugyan vesztes csapat tagja volt az Union Berlinben a portugál Braga stadionjában csütörtökön, az Európa-ligában – 1-0-ra nyert a hazai csapat, a magyar középpályás 67 percet kapott –, vasárnap viszont házigazdaként 2-0-ra legyőzték a berliniek a Wolfsburgot, és ezzel a tabella élén állnak, Schäfert ezen a mérkőzésen a 76. percben cserélték le. Sallai Roland szemét a hét elején megműtötték, így nem léphetett pályára a Freiburgban, amely nélküle nyert az Európa-ligában 3-0-ra Athénban az Olimpiakosz ellen, majd a bajnokin 0-0-ra végzett a Hoffenheim stadionjában.

Cipruson két magyar légiós futballozik, és mindkettő érdekelt a nemzetközi porondon, egész pontosan Európa-ligában. Az Omonia Nicosia az 50. perctől tartott igényt Lang Ádám szolgálataira a spanyol Real Sociedad otthonában, és 2-1-re kikapott, majd vasárnap már a kezdőcsapatba tette az edzője a magyar védőt, és a csapat 4-0-ra le is győzte a Paralimnit. Az AEK Larnaca a 77. percig játszó Gyurcsó Ádám góljával verte meg idegenben 1-0-ra a Dinamo Kijevet, a vasárnapi bajnokin viszont a csapat kikapott 1-0-ra a Paphos vendégeként, a magyar támadó ezúttal kezdőként 64 percet kapott.

Fotó: Getty Images/Soccrates Images

Szalai Attila csapata, a török Fenerbahce is tagja az Európa-liga mezőnyének, a hét közben a magyar védővel a soraiban 2-2-re végzett a francia Rennes vendégeként, majd vasárnap este az Alanyasport fogadta és győzte le 5-0-ra, Szalai Attila azt a találkozót is végigjátszotta. A szintén török Hatayspor hazai környezetben szenvedett 4-0-ás vereséget a Kayserisportól, Varga Kevin a 63 perctől volt atív részese a kudarcnak. Marco Rossi szövetségi kapitány keretében új név a fiatal Kerkez Milosé, aki a holland AZ Alkmaar labdarúgója. Ő csütörtökön az Európa-Konferencia-ligában nagyszerűen szerepelt otthon a liechtensteini Vaduz ellen, a csapata 4-1-re győzött, Kerkez a 79. percben állt be, és adott két gólpasszt, vasárnap pedig az Ajax Amsterdamot múlta felül az AZ a bajnokságban 2-1-re, a magyar védő végigjátszotta a mérkőzést. Ugyancsak az EKL-ben játszik a svájci Basel is, amely 1-0-ra nyert Szalai Ádámot a kispadon „felejtve” a litván Zalgiris Vilnius stadionjában.

A horvát élvonalban az NK Osijek a Goricáhz utazott, és nyert 1-0-ra, Kleinheisler László a 65. percben állt be. Az olasz másodosztályban Nagy Ádám végig a pályán volt a Pisa együttesében, amely a Venezia vendégeként 1-1-et játszott a Venezia vendégeként, Balogh Botond viszont nem játszotta a Parmában, amely 3-1-re győzött az Ascoli vendégeként. A belga második vonalban is találunk magyar válogatott kerettagot, ő Vancsa Zalán, aki a Lommel játékosaként a Standard Liege U23-as csapata ellen kezdett, és végig a pályán is maradt az 1-0-ra elveszített meccsen.

Borítókép: Gyurcsó Ádám nagyon gólerős az utóbbi hetekben (Fotó: AFP/JANEK SKARZYNSKI)