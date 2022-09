Nem Vécsei az egyetlen magyar, aki győztes gólt lőtt az El-ben

A Fradi sikere persze semmiképpen sem törpül el a dán csoda mellett, főleg, hogy magyar volt a győztes gól szerzője Monacóban. De nem Vécsei Bálint volt az egyetlen magyar, aki három pontot érő találatot ünnepelt csütörtökön: Gyurcsó Ádám szabadrúgásból lőtt szép gólt az AEK Larnaca színeiben a Dinamo Kijev ellen. A háborús helyzet miatt Krakkóban rendezett találkozót ezzel 1-0-ra meg is nyerte a ciprusi csapat a B csoportban.

Ami a többi magyar érdekeltségű meccset illeti, Szalai Attila végig a pályán volt a Fenerbahcéban, amely kétgólos hátrányból mentett pontot a francia Rennes otthonában. A törökök elégedettek lehettek, a magyar védő pedig több nagy mentést is bemutatott, a 92. percben szerzett egyenlítő találat előtt pedig az ő indítása után ítélt tizenegyest a Fenernek a játékvezető.

Schäfer András kezdőként 67 percet játszott az Union Berlinben, ám a német klub a második El-csoportmeccsét is elveszítette a portugál Braga otthonában. A nemrég szemműtéten átesett Sallai Roland természetesen nem játszott a Freiburgban, amely idegenben 3-0-ra legyőzte az Olympiakoszt.

Említésre méltó, hogy Cristiano Ronaldo megszerezte pályafutása első gólját a második számú európai kupasorozatban, ami azért érdekes, mert egész nyáron azért akart távozni a Manchester Unitedtől, mert derogált neki az Európa-ligában játszani.

A moldovai Sheriff Tiraspol otthonában azonban a portugál szerezte az angolok második gólját a 2-0-ra megnyert meccsen, ami egyébként klubkarrierje 699. találata volt – de az első az El-ben.

Európa-liga, csoportkör, 2. forduló:

A csoport: Bodö/Glimt (norvég)–FC Zürich (svájci) 2-1 (0-0)

Az állás: 1. Bodö/Glimt 4 pont/2 mérkőzés, 2. Arsenal (angol) 3/1, 3. PSV Eindhoven 1/1, 4. FC Zürich 0/2



B csoport:

Dinamo Kijev (ukrán)–AEK Larnaca (ciprusi) 0-1 (0-1)

Rennes (francia)–Fenerbahce (török) 2-2 (0-0)

Az állás: 1. Fenerbahce és Rennes 4 (4-3), 3. AEK Larnaca 3, 4. Dinamo Kijev 0



C csoport:

Real Betis (spanyol)–Ludogorec (bolgár) 3-2 (2-1)

AS Roma (olasz)–HJK Helsinki (finn) 3-0 (0-0)

Az állás: 1. Betis 6, 2. AS Roma 3 (4-2), 3. Ludogorec 3 (4-4), 4. HJK Helsinki 0



D csoport:

Union Saint-Gilloise (belga)–Malmö (svéd) 3-2 (1-1)

Braga (portugál)–Union Berlin (német) 1-0 (0-0)

Az állás: 1. Braga 6 (3-0), 2. Union Saint-Gilloise 6 (4-2), 3. Union Berlin 0 (0-2), 4. Malmö 0 (2-5)



E csoport:

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Manchester United (angol) 0-2 (0-2)

Real Sociedad (spanyol)–Omonia (ciprusi) 2-1 (1-0)

Az állás: 1. Real Sociedad 6 pont, 2. Sheriff Tiraspol 3 (3-2), 3. Manchester United 3 (2-1), 4. Omonia 0

F csoport:

Midtjylland (dán)–SS Lazio (olasz) 5-1 (2-0)

Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák) 6-0 (4-0)

Az állás: 1. Feyenoord 3 pont (8-4), 2. Midtjylland 3 (5-2), 3. Lazio 3 (5-7), 4. Sturm Graz 3 (1-6)

G csoport:

Olimpiakosz (görög)–Freiburg (német) 0-3 (0-2)

Qarabag (azeri)–Nantes (francia) 3-0 (0-0)

Az állás: 1. Freiburg 6 pont, 2. Qarabag 3 (4-2), 3. Nantes 3 (2-4), 4. Olimpiakosz 0

H csoport:

Trabzonspor (török)–Crvena zvezda (szerb) 2-1 (1-0)

AS Monaco (francia)–Ferencváros 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Ferencváros 6 pont, 2. Trabzonspor 3 (4-4), 3. Monaco 3 (1-1), 4. Crvena zvezda 0

Borítókép: Gyurcsó Ádám ünnepli a gólját a Dinamo Kijev ellen (Forrás: Twitter/Europa League)