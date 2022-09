Vécsei Bálint góljával a Fradi idegenben legyőzte a Monacót

A II. Lajos Stadion a világ egyik leghíresebb, húszezresnél kisebb befogadóképességű futballarénája, köszönhetően annak, hogy 1998 és 2012 között zsinórban tizenötször itt rendezték meg az Európai Szuperkupát. Aki csak ezeken a mérkőzéseken látta az AS Monaco stadionját, annak furcsa látványt nyújthatott, hogy a Ferencváros erősen foghíjas lelátók előtt lépett pályára a legendás stadionban. A mindössze négyezres nézőszám (melyből nyolcszáz magyar drukker volt) persze nem a Fradinak szólt, a luxuséletet élő helyi lakosságot általánosságban nem hozza lázba a futball: Franciaországban az előző idényben bronzérmes Monacónak volt a legkisebb hazai átlagnézőszáma, csupán 5908 fővel.

A monacói tehát nem az a meccs volt az Európa-ligában, amelyen a Fradi játékosainak zavarba kellett volna jönniük a tévében csodált nyugat-európai futballhangulattól, de ami ennél fontosabb, hogy az első félidőben a kilencszer drágább összértékű (342 millió eurót kóstáló) hazai csapat sem tudta elbizonytalanítani Sztanyiszlav Csercseszov játékosait a pályán.

Az orosz mester három helyen változtatott a múlt héten a török Trabzonspor ellen az első fordulóban emberhátrányban kiharcolt 3-2-es győzelemhez képest a kezdőcsapaton: az akkor kiállított Civic helyére Botka Endre került, a középpályán Laiduni, a csatársorban pedig Ryan Mmaee kapott bizalmat.

Így állt fel a Fradi: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Knoester, Botka – Besic, Laidouni – Nguen – Zachariassen, Traoré, R. Mmaee.

Ez a tizenegy pedig derekasan állta a sarat, az első húsz percben nagy meglepetésre többet volt a Fradinál a labda, az igazán nagy csattanót pedig Tokmac – majdnem – gólja jelentette. A norvég csatár Traoré szép passza után ugrott ki a monacói védők közül, aztán higgadtan lőtt a Bayern Münchentől kölcsönzött német tehetség, Nübel kapujába. Csakhogy a partjelző lest intett, ami után lassan pergő, feszült percekbe telt, mire a VAR döntést hozott. Méghozzá a Fradi számára negatívat – volt gól, nincs gól.

Besicsék nagyot küzdöttek Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Monaco ettől sem kapott észbe, Traorénak is volt egy ígéretes lövése, amit Nübel nagyot nyújtózva védett, majd Ryan Mmaee ziccerben, közelről fejelte kapu fölé a labdát. A hazaiaknak egy igazán nagy helyzetük volt, igaz, abból kétszer is gólt lőhettek volna, de előbb Dibusz védett, a kipattanóból pedig az előző idényben 25 gólos Ben Yedder gól helyett óriási luftot rúgott. Szerencse, hogy a Sevilla színeiben korábban az Újpest ellen is eredményes francia válogatott csatár ebben a szezonban erősen formán kívül futballozik, a 65. percben le is cserélte őt Philippe Clement edző.

Addigra azonban annyit változott a játék képe, hogy a szünet után a Monaco feljavult, a játék immáron főként a Fradi térfelén zajlott, és

míg az első félidőben a győzelem sem tűnt elérhetetlen álomnak, a másodikban a pontszerzésért is izgulni kellett.

Ennek jeleként a Monaco a maga javára fordította a lövési kísérletek számát, de gólt nem tudott szerezni, ami elsősorban Dibuszon múlt, aki a 75. percben például hatalmasat védett lábbal egy közeli lövés után.

Mégsem „csak” egy pont lett belőle, hanem újra három. A 80. percben egy középre ívelt passz után a csereként beállt Vécsei egyből lőtt, a labda megpattant, Nübel pedig kevéssel a gólvonal mögül húzta ki a labdát a kapuból. Amit Tokmac esetében elvett a sors a Fraditól, azt Vécsei lövésénél visszaadta.

A Fradi a játék képe alapján az egy pontra mindenképpen rászolgált volna, a győzelemhez szerencse is kellett, de a sikert magyarázni sosem kell. Két forduló után hat ponttal a csoportja élén áll a Fradi. Ki hitte volna?

Európa-liga, H csoport: AS Monaco–Ferencváros 0-1 (0-0), II. Lajos Stadion, 4000 néző, jv.: Espen (norvég), gól: Vécsei (80.). A csoport másik meccsén: Trabzonspor–Crvena zvezda 2-1. A csoport állása: 1. Ferencváros 6 pont, 2. Trabzonspor 3 (4-4), 3. AS Monaco 3 (1-1), 4. Crvena zvezda 0.

Borítókép: Vécsei Bálint (balról), a Ferencváros győztes góljának szerzője (MTI/Kovács Tamás)