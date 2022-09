Reptéri sztrájk nehezíti a fradisták hazajutását Franciaországból

– Éjjel fél kettőkor kaptunk sms-t a repülőtársaságtól, hogy törölték a járatunkat, amelyre jegyet váltottunk a hazaútra, így sokan csak reggel szembesültünk a problémával, amire megoldást kellene találni. Jelenleg a kilátástalanság a legrosszabb, mert fogalmunk sincs, hogyan jutunk haza – árulta el lapunknak Mayer Zsolt, a bajba jutott Fradi-szurkolók egyik Franciaországban tartózkodó tagja.

Információink szerint mintegy nyolcszáz drukker kísérte el Sztanyiszlav Csercseszov csapatát az AS Monaco elleni meccsre, közülük azonban sokan busszal vagy autóval utaztak, ám így is 100-150 fradistának kell most alternatív megoldást találnia a hazajutásra.