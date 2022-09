Hol van már Mbappé? A Fradi ellenfele nem a legszebb napjait éli

Az AS Monacóról általában három különböző sikerkorszak ugrik be a futballkedvelőknek. A csapat a nyolcvanas évek végén Arsene Wenger vezetőedző irányításával vált nemzetközi szinten is tényezővé, s ennek a folyamatnak fontos mérföldköve volt a Kupagyőztesek Európa-kupájában (KEK) szerzett ezüstérem 1992-ben, amikor az ifjú ferencvárosi csillag, Lipcsei Péter volt a sorozat gólkirálya.

Wenger két évvel később távozott, de a hagyatéka a későbbi hercegségbéli aranygeneráció volt olyan feltörekvő tehetségekkel, mint Thierry Henry.

A Monaco 1997-ben Jean Tigana, majd 2000-ben Claude Puel irányításával volt francia bajnok. Az utóbbi sikerben kulcsszerepet játszott a 22 gólos David Trezeguet, a 21 gólos Marco Simeone, a kapuban Fabien Barthez, a védelemben a mexikói Rafael Márquez, Willy Sagnol és John Arne Riise, a középpályán pedig Ludovic Giuly neve csengett jól. A bajnoki cím ellenére súlyos anyagi gondokkal küszködött a Monaco, amelynek muszáj volt eladnia a legnagyobb sztárjait.

Thierry Henry a Monaco mezében Fotó: Patrick Hertzog

A 2000-es Európa-bajnokságon Barthez és Trezeguet még Monaco-játékosként lett aranyérmes a francia válogatottal, de a torna után mindketten távoztak, a tar kapus a Manchester Unitedben, a csatár a Juventusban kötött ki, de elköszönt Sagnol is, akire a Bayern München csapott le. A csapat kiárusítása folytatódott, Riisét a Liverpool, Guilyt és Márquezt a Barcelona vitte el később, 2002-ben pedig már csak a 15. helyen végzett az együttes a Ligue 1-ban. Az első emlékezetes korszak véget ért.

Nem kellett sokat várni az újra: a még Guily, valamint Patrice Evra, Jérome Rothen, Fernando Morientes és Dado Prso (mesternégyes a Deportivo elleni 8-3-as csoportmeccsen) nevével fémjelzett Monaco 2004-ben óriási meglepetésre bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Az volt az a finálé, amely után a 3-0-s győzelmet arató FC Porto mesteréből, José Mourinhóból topedző vált, de a másik szakember is szép karriert futott be – a Monaco akkori edzője, Didier Deschamps ma a francia válogatott világbajnok szövetségi kapitánya.

És akkor érkezett Koman Vladimir

Utána 2005-ben még összejött egy bronzérem a bajnokságban, aztán fokozatosan csúszott le a klub, amely 2009-ben Guy Lacombét nevezte ki vezetőedzőnek, aki fiatal tehetségekkel töltötte fel a keretet, ám nem lett belőle az új Wenger: a csapat 2011-ben a 18. helyen végzett, és 34 év után kiesett az élvonalból.

Az év decemberében karácsonyi ajándékként érkezett a klubhoz Dmitrij Ribolovljev, a világ akkori 93. leggazdagabb embere, hogy elhozza a harmadik sikerkorszakot.

Ribolovljev érkezésekor a Monaco a francia másodosztályban is a kiesés ellen küzdött, 18 forduló alatt mindössze egyetlen győzelmet tudott felmutatni. A műtrágyabizniszből meggazdagodott orosz tulajdonos gyorsan igazolt néhány nem túl neves, ám a francia másodosztály szintjén erősítést jelentő játékost, köztük a Sampdoriától a magyar válogatott Koman Vladimirt is.

Kylian Mbappé berobban

A hirtelenjében szerződtetett több mint tíz labdarúgóra csak átmenetileg volt szükség, közülük hosszabb távon egyedül a horvát kapus, Danijel Subasic ragadt meg a Monacóban. 2013 nyarán, az élvonalba való visszajutáskor már 177 millió euró összértékben érkezett többek közt Radamel Falcao, James Rodríguez és Joao Moutinho.

C'est aujourd'hui l'anniversaire de Vladimir Koman 🇭🇺 (2012).



Depuis son départ de l'AS Monaco 🇮🇩, il a connu le championnat Russe 🇷🇺, Hongrois 🇭🇺, Turque 🇹🇷, Iranien 🇮🇷, EAU 🇦🇪 et Indien 🇮🇳.



Quel souvenir en gardez vous ? pic.twitter.com/xRcF9GZTNS — LesAnciensDuRocher (@AnciensDuRocher) March 16, 2022

Az igazán nagy dobás mégis akkor jött, amikor nem sokan számítottak rá, mert közben Ribolovljev visszafogta a költekezést. Persze ha olyan játékosokat húz elő egy csapat a varázskalapból, mint Kylian Mbappé? Róla és többek közt a fiatal Bernardo Silváról szólt az a Monaco, amely Leonardo Jardim vezetésével a PSG hegemóniáját megtörve francia bajnok lett, a BL-ben pedig az elődöntőig menetelt 2017-ben.

Azóta várják az újabb sikereket Monacóban, de hektikus a csapat szereplése, amely 2019-ben a 17. helyen majdnem újra kiesett az élvonalból. Azóta próbálkoztak a helyi legenda Henryval, újra Jardimmal és Niko Kovaccsal is a kispadon, de mindannyian megbuktak. Az előző idény Ligue 1-bronzérme sem számított kiemelkedő eredménynek a belga Philippe Clement vezetésével, és ugye most a BL-kvalifikáció sem jött össze a PSV Eindhoven elleni vereséggel.

Két gól az Újpest ellen

A gárda legveszélyesebb játékosa a csapatkapitány, Wissam Ben Yedder, aki 2020-ban francia gólkirály volt, de az előző idénye volt a legtermékenyebb 25 bajnoki találattal – nem mellesleg a Sevilla játékosaként szerzett már gólt magyar klub ellen, 2018-ban kétszer is bevette az Újpest kapuját az El-selejtezőben.

Rajta kívül is vannak jó nevű labdarúgói a Monacónak, mint a Németországban Manuel Neuer utódjának tartott Alexander Nübel kapus, vagy a nyáron a Liverpooltól igazolt Minamino Takumi.

És persze a keret összértéke 342 millió euró, ami csaknem tízszerese a Fradiénak (38 millió).

De feltartott kezekkel nem kell pályára lépnie a magyar bajnoknak az Európai Szuperkupának 1998 és 2012 között zsinórban tizenötször otthont adó II. Lajos Stadionban sem: ez a Monaco nem a 2000-es, nem a 2004-es és nem is a 2017-es Monaco.

Borítókép: Kylian Mbappé még az AS Monaco játékosaként (Fotó: Twitter/Kylian Mbappé)