Lewandowski már tudja, milyen Barca-mezben kikapni a Bayerntől

Vegyes fogadtatást kapott Lewandowski az Allianz Arénában – voltak, akik megtapsolták a lengyel csatárt, mások viszont nem örültek a „visszatérésének”. Még Karl-Heinz Rummenigge is borzolta a kedélyeket a Barcelona elleni meccs előtt, amikor a bajorok legfontosabb igazolásairól kérdezték abból az időszakból, amikor ő vezette a klubot, és azt válaszolta:

– Ribery, Robben, Neuer, Lewandowski. Ebben a sorrendben.

Tehát Rummeniggénél nem fért be a top háromba az a játékos, aki megdöntötte Gerd Müller gólrekordját a Bayern mezében, nem mellesleg 375 meccsen 344 gólt szerzett a csapatban. Maradjunk annyiban, hogy feszültségekkel teli volt Lewandowski nyári klubváltása, az pedig a sors iróniája, hogy ilyen hamar szembe kellett néznie volt csapatával.

Történetesen legutóbb, amikor a Barcelona Münchenben járt, 2021-ben – már Xavi vezetésével – sima 3-0-s vereséget szenvedett el. Hasonló diadalmenetre az első félidőben esélye sem volt a Bayernnek.

Lewandowski és Müller örültek egymásnak Fotó: Ronald Wittek

Bár Lewandowski ellopta a show-t a meccsről szóló felvezetésekben, müncheni szempontból nála sokkal fontosabb volt, hogy a hírek szerint a Bayern játékosai elégedetlenek Julian Nagelsmann vezetőedző önkritikájával. A bajorok remekül kezdték a szezont, de a Bundesligában a legutóbbi három bajnokijukon csak ikszeltek, és kezdett repedezni az egyetértés fala az öltözőben.

Az első félidőben az volt az ember érzése, hogy a játékosok mindjárt meg is buktatnák Nagelsmannt.

A Bayernnek a labdakihozatal is nehézséget okozott, rengeteg hibával, gyengén játszott. Thomas Müller mesélte a meccs előtt, hogy Sadio Mané folyton azzal ugratta, nehogy megszokásból Lewandowskinak passzoljon. Ezt Manuel Neuernek is mondhatta volna, a kapus ugyanis a 14. percben a lengyelhez gurította a labdát, szerencséjére Dayot Upamecano mentette a helyzetet.

Nem ez volt Lewandowski egyetlen gólszerzési esélye, ziccert rontott és egy veszélyes fejese is volt, de ezeken kívül is volt nagy helyzete a Barcelonának. Csak magát hibáztathatta Xavi együttese, hogy nem vezetett akár több góllal is az első félidő végén. A Bayernnek pedig, ahogy mondani szokták, jól jött a szünet.

Pedri is gólt lőhetett volna Münchenben Fotó: Andreas Schaad

Olyannyira, hogy utána néhány perc alatt 180 fokos fordulatot vett a meccs: az 50. percben szöglet után Lucas Hernández fejesével megszerezte a vezetést a Bayern, majd az 54. percben Leroy Sané hagyta faképnél a katalán védőket és lőtte be a második hazai találatot. Máris 2-0 volt a Bayernnek, az első félidőt tekintve szinte a semmiből.

A folytatásban a Barcelona Pedri révén került a legközelebb a szépítéshez, de ő a kapufát találta el, a meccs a Bayern szája íze szerint csordogált a végéig. Az ellentétes félidők meccsét a helyzetkihasználás döntötte el a müncheniek javára, ez pedig különösen keserű lehetett Lewandowskinak.

FC Bruges, a meglepetéscsapat

A nap többi mérkőzésén meglepetést keltett két angol csapat szenvedése. A Tottenham úgy kapott ki 2-0-ra a Sporting otthonában, hogy Antonio Conte együttese a 90. és a 93. percben kapitulált. A lisszaboni klub így két forduló után száz százalékos.

A Liverpool pedig csak nehezen tudta kijavítani az első fordulóban a Napoli ellen elszenvedett 4-1-es vereségét, ugyanis hazai pályán sokáig 1-1-es döntetlenre állt az Ajax ellen, a győztes gólt a 89. percben szerezte meg Matip Jürgen Kloppéknak.

Az FC Bruges a csoportkör meglepetéscsapata címre kezd pályázni, hiszen az első körben legyőzte a Leverkusent, most pedig idegenben 4-0-ra múlta felül az FC Portót. A csoport másik meccsén a Leverkusen egy hajrábeli duplával legyőzte az Atlético Madridot.

Bajnokok Ligája, csoportkör, keddi eredmények:

A csoport: Liverpool–Ajax 2-1

B csoport: Porto–FC Bruges 0-4, Leverkusen–Atlético Madrid 2-0

C csoport: Bayern München–Barcelona 2-0, Viktoria Plzen–Internazionale 0-2

D csoport: Sporting–Tottenham 2-0, Marseille–Eintracht Frankfurt 0-1

Borítókép: Robert Lewandowski a Bayern elleni BL-meccsen (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)