Robert Lewandowski máris visszatér Münchenbe

Bizony, nyolc együtt töltött idény után az elválás nem sikerült a legszebbre. Lewandowski nem akarta meghosszabbítani a szerződését Münchenben, a Bayern pedig pénzt akart kapni érte, amíg tudott – végül 45 millió euróért költözött Barcelonába a harmincnégy éves támadó, hasonló korú játékosért csak egyszer fizettek korábban ilyen nagy összeget, Cristiano Ronaldóért.

A megállapodásig azonban hosszú út vezetett, ezalatt pedig Lewandowski szerint a Bayern sok „ökörséget” mondott róla, amire Hasan Salihamidzic sportigazgató úgy felelt: „Apám engem arra tanított, hogy ha elmész valahonnan, sohase úgy tedd, hogy a hátsódat mutatod.”

S nem véletlen, hogy Nagelsmann a szurkolóknak is üzent: a bajor hívek a korábbi kedvenctől „Hajrá, Madrid!” kiáltással búcsúztak.

A főszereplők már túlléptek a történteken, Lewandowski Barcelonában is végzi a dolgát, azaz lövi a gólokat, a Viktoria Plzen elleni BL-rajton mesterhármast ért el. A katalánok a La Ligában is jó formát mutatnak, a legutóbbi négy meccsüket megnyerték, simán verték a Sevillát, majd múlt hétvégén a Cádizt is. A sárga-kékeket a legutóbbi két idényben nem tudta legyőzni a Barcelona, most 4-0-ra nyert idegenben Xavi csapata.

A Bayern viszont döcög otthon, legutóbbi három meccsén csak egy pontot szerzett. A szombati, Stuttgart elleni 2-2-es döntetlen után Salihamidzic nem finomkodott:

– Ez kevés volt. A Barcelona ellen két, talán három sebességi fokozattal is magasabbra kell kapcsolnunk.