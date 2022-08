Nagelsmann arra utalt, hogy jobb a Bayern Lewandowski nélkül

Beigazolódni látszanak a jóslatok. Lewandowski távozásával lényegében klasszikus center nélkül játszik az új Bayern, de a Sadio Mané, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala, Kingsley Coman nevével fémjelzett, nagy szabadságot kapó támadószekció kiszámíthatatlan.

A korábbiakkal ellentétben a gólok terhe eddig jól eloszlik a játékosok között, az első 15 bajnoki találaton máris kilenc különböző játékos osztozott. Mané és Musiala három-három gólt számlál, Gnabrynak van kettő, a többiek egyszer voltak eredményesek.

Nagelsmann érthetően elégedett az eddig látottakkal, és a Bochum elleni fényes győzelem után úgy dicsérte a csapatot, hogy közben a múltat is szóba hozta, amivel apró, ám annál beszédesebb utalást tehetett Lewandowskira.

– Az az energia és hangulat, ami most a csapatban van, egészen hihetetlen, most mindenki foglalkozik a másikkal. Az előző idényben ez nem volt mindig így, és most nagyon jó ezt megélni – nyomatékosította Nagelsmann, aki ugyan az első müncheni évadját bajnoki címmel zárta, de főleg a Villarreal elleni BL-negyeddöntős kiesés miatt rezgett a kispad alatta.

Hogy valójában milyen erős a mostani Bayern, az persze csak jövő tavasszal, a BL egyenes kieséses szakaszában dől majd el, mert a csoportkör és a Bundesliga kihívásait eddig is rutinszerűen teljesítette az együttes. Az persze kétségtelen, hogy a jelenlegi forma biztató.

Borítókép: a Bayern München játékosai ünneplik a Német Szuperkupa megnyerését (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)