A Liverpoolt kiütötték Nápolyban, Lewandowski triplázott a Barcában

A Liverpool idénybeli vesszőfutása Nápolyban tovább folytatódott, ami nagyrészt az olaszok kiváló játékának volt köszönhető. Az első négy percben a házigazda két ziccert is kihasználatlanul hagyott (az első lövés a kapufán végezte), de a James Milner kezezése miatt megítélt tizenegyest már Piotr Zielinski értékesítette, így az 5. percben szerzett góllal a Napoli megadta a meccs alaphangulatát. A folytatásban is Luciano Spalletti gárdája diktálta a tempót, és csupán Alisson Beckernek volt köszönhető, hogy a hazai csapat nem növelte az előnyét. Virgil van Dijk ugyanis megtaposta Victor Osimhent, amiért cserébe újabb büntetőt kapott a Napoli, de a brazil hálóőr kivédte a sértett lövését.

Alisson védése némiképp felrázta a Liverpoolt, akadtak helyzeteik is, viszont hátul Virgil van Dijk és Joe Gomez is darabosan mozgott, így a Napoli minden támadása rengeteg veszélyt hordozott magában. Ez a 31. percben is megmutatkozott, amikor Hvicsa Kvarachelija csente el Gomeztől a labdát a Vörösök térfelén, majd Zambo Anguissa és Zielinski összjátéka után Anguissa talált be, a liverpooli védők közben csak néztek, mint a moziban. A 45. percben ismét Kvarachelija hozta zavarba Gomezt, Diego Simeone fiát pedig helyzetbe, Giovanninak éppen csak bepasszolnia kellett. Így 3-0-val ért véget az első félidő, és az eredmény egyértelműen a Liverpoolra volt hízelgő, a 6-0 sem lett volna érdemtelen.

A szünet után gyors gólváltás következett. Előbb Simeone a középen érkezett Zielinski elé tette a labdát, aki először Alissont találta el, másodszorra azonban már bevette a kaput a 47. percben. Röviddel később megszületett a vendégek szépítő gólja, Luis Díaz a tizenhatos széléről tekert a bal alsóba. A folytatásban aktívabb volt a Liverpool, a házigazda kontratámadásokra rendezkedett be, de több gólt már egyik csapat sem szerzett, 4-1-es eredmény került a jegyzőkönyvbe. Jürgen Klopp csapata megtörte a nápolyi góltalansági átkot, de ez csekély vigasz az angoloknak.

Az A csoport másik találkozója is kiütéssel ért véget. Az Ajax az első félidő közepén tizenöt perc alatt három góllal lepte meg vendégét, a Rangerst, majd a második játékrészben hozzátett egy negyediket is, így 4-0-ra nyert.