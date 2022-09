Mbappé parádés góljai, Gulácsi hatalmas hibája a BL-csoportkör nyitányán

Május 28-án Párizsban zárult a Bajnokok Ligája 2021/22-es sorozata, a Stade de France-ban a Real Madrid 1-0-ra verte a Liverpoolt, és Párizsban ma este is slágermeccset játszottak a 2022/23-as szezon csoportkörének első fordulójában. A H csoportban a Paris Saint-Germain a Juventust fogadta; természetesen a saját stadionjában, a Parc de Princes-ben. S egy meglepő statisztika: a két csapat korábbi nyolc meccséből hat olasz győzelemmel zárult, kettő pedig döntetlenre végződött, vagyis a PSG még soha nem verte meg a Juvét. De legutóbb 1997-ben találkoztak, azóta sok víz lefolyt a Szajnán.

A mai találkozó előtt Massimiliano Allegri, az olaszok vezetőedzője azt fejtegette, hogy számukra majd a Benfica elleni meccsek lesznek igazán fontosak a csoportban a továbbjutás szempontjából. A mester ezzel igyekezett levenni a terhet játékosai válláról, de egyúttal be is árazta a csapatát. S a PSG gyorsan igazolta, hogy manapság magasabb polcon van, mint a Juve. Már az 5. percben vezetett a házigazda, Neymar szenzációsan löbbölte be a labdát a 16-oson belülre Mbappé elé, aki az ötös bal sarkából kapásból a bal alsó sarokba rúgta (1-0). A 19. percben kis híján egyenlítettek az addig semmit sem mutató vendégek, Cuadrado jobb oldali beadását Milik öt méterről kapura fejelte, Donnarumma nagy bravúrral hárított. Három perc múlva aztán jött megint Mbappé, Verratti tanári labdája után kényszerítőzött Hakimivel, az olaszok azt sem tudták hol a labda, ami a kapujukban kötött ki, Mbappé a második gólját szerezte.

Az 51. percben a PSG lezárhatta volna a meccset, Messi indításával Mbappé az ötös jobb sarkáig nyargalt, majd a rövid felső sarok mellé bikázta a labdát. Pedig ha középre teszi, Neymar alighanem belövi, a brazil dühös is volt. Két perc múlva a sors és a Juventus büntetett, egy kisszöglet-variáció után Kosztics beadását Donnarumma és Kimpembe is elszámította, a szünetben beállt McKennie pedig befejelte (2-1). A folytatásban mindkét oldalon adódtak helyzetek, a franciáknak több lehetőségük volt, de az eredmény már nem változott, a PSG 2-1-re győzte le a Juventust. Megtört a franciák rossz sorozata a Juve ellen.

Az F csoportban az RB Leipzig hazai pályán 4-1-re kikapott a Sahtar Donecktől. A hazai együttesben Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is kezdett, s mindhárman végig a pályán voltak. Az ukránok a 16. percben azután szerezték meg a vezetést, hogy Gulácsi kijött a kapujából a térfél közepére besegíteni a védőknek, de rosszul játszott meg egy hátrapasszolt labdát, nem jött be a csele, Sved lecsapott a labdára, és az üres kapuba lőtt – ez nagy kapushiba volt. Az 57. percben a lipcseiek egyenlítő találata előtt Szoboszlai adta a gólpasszt Simakannak, de ennek most aligha tud örülni a végeredmény ismeretében... A csoport másik mérkőzésén a címvédő Real Madrid remek második félidei teljesítményének köszönhetően 3-0-ra győzött a Celtic otthonában, az első játékrész után még 0-0 volt az állás.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:

E csoport:

Salzburg (osztrák)–AC Milan (olasz) 1-1 (1-1), gólszerzők: Okafor (28.), illetve Saelemaekers (40.)

Dinamo Zagreb (horvát)–Chelsea (angol) 1-0 (1-0), gólszerző: Orsic (13.)

F csoport:

Celtic Glasgow (skót)–Real Madrid (spanyol) 0-3 (0-0), gólszerzők: Vinicius Jr. (56.), Modric (60.), Hazard (77.)

RB Leipzig (német)–Sahtar Doneck (ukrán) 1-4 (0-1), gólszerzők: Simakan (57.), illetve Sved (16., 59.), Mudrik (76.), Traore (85.)

G csoport:

Sevilla (spanyol)–Manchester City (angol) 0-4 (0-1), gólszerzők: Haaland (20., 67.), Foden (58.), Dias (92.)

Borussia Dortmund (német)–FC Köbenhavn (dán) 3-0 (2-0), gólszerzők: Reus (35.), Guerreiro (42.), Bellingham (83.)

H csoport:

Paris Saint-Germain (francia)–Juventus (olasz) 2-1 (2-0), gólszerzők: Mbappé (5., 22.), illetve McKennie (53.)

Benfica (portugál)–Makkabi Haifa (izraeli) 2-0 (0-0), gólszerzők: Rafa Silva (50.), Grimaldo (54.)

A csoportok első két helyezettje a nyolcaddöntőbe jut, a harmadikok átkerülnek az Európa-ligába, ahol a nyolcaddöntőbe jutásért játszanak majd.

Borítókép: Kylian Mbappé kétszer is bevette a Juventus kapuját (Forrás: Twittter/Paris Saint-Germain)