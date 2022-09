Kellemetlen epizód egy nem túl szép emlékű mérkőzésen

Ezt a meccset csak túlragozni lehet. Bejött a papírforma, a vártnál is könnyebben, a címvédő Szlovénia különösebb erőfeszítések nélkül 103-88-ra legyőzte a magyar válogatottat a férfi kosárlabda Európa-bajnokságon. Az eredmény kissé megtévesztő, ugyanis az állás a negyedik negyed kezdetekor 88-60 volt, azaz kinézett egy nagy verés, ám az ellenfél akkor már megengedhette magának, hogy csak a cseresorát szerepeltesse, a nagy sztárok, mint az addig nagyszerűen produkáló Luka Doncic vagy Goran Dragic vissza sem jöttek a parkettre. Így a magyar válogatott is jobb teljesítményt tudott nyújtani, az utolsó tíz percet 28-15-re hozta, ám akkorra már minden eldőlt, és ez csak a végeredmény kozmetikázásra volt elegendő. Hanga Ádám combizomsérülés miatt nem játszhatott, de ez nem hozható fel okként a vereségre, alighanem a Real Madrid kosarasával együtt is kikapott volna a csapat.