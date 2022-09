Luka Doncicék játszottak egy kellemes, könnyű meccset ellenünk

Ott találjuk azt a kosárlabdázót, akit a földkerekség egyetlen pontján sem kell bemutatni, ahol kicsit is kedvelik a sportágat: Luka Doncic már most, 23 évesen ikonikus alak. Ő az NBA egyik legnagyobb sztárja a Dallas Mavericks játékosaként, 18 esztendősen kulcsszereplője volt a szlovénok Eb-aranyérmének 2017-ben, és talán nem túlzás azt állítani, hogy ő a legsokoldalúbb játékosa a világnak, ugyanis bár csak 201 centire nőtt meg, mind az öt poszton tud kosárlabdázni. Persze, a szlovén nem egyszemélyes csapat, Goran Dragic is világklasszisnak számít, de Mike Tobey és Vlatko Cancart is tárt karokkal várná a kontinens legtöbb klubja.

Fotó: fiba.com

Nekünk egyetlen velük összemérhető játékosunk van, Hanga Ádám, aki kulcsembere a spanyol bajnok és Euroliga-döntős Real Madridnak, ám az már kora délután kiderül, hogy a pályán ez az összemérés biztosan nem jön össze. A magyar válogatott csapatkapitányának fáj a combja, külön és speciális edzésen vett részt délelőtt külön a többiektől, és Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány végül úgy döntött, nem kockáztatja a szerepeltetését. Ez nyilván nagy csalódás azoknak, akik látni akarták Hanga Ádámot, ám a kapitány úgy is gondolkodhatott, hogy a címvédő ellen vele együtt sem lenne sok esélyünk, inkább pihenjen a legjobbunk, hogy majd vasárnap este a franciák ellen hátha képes lesz csodát tenni.

Ivkovics Sztojan egyébként azt mondta pénteken, hogy ezen a találkozón minden benevezett játékosnak lehetőséget ad majd, Hanga kiesésével tehát tizenegy emberét vethette be. A szlovénok az első játéknapon nagyon kemény és nehéz meccsen győzték le a litvánokat, egy újabb siker már biztos továbbjutást ígért a számukra. A Lanxess Arénában sokan itt maradtak erre a találkozóra is. A nap első két mérkőzésén telt ház volt, mintegy húszezren látták, ahogy a házigazda németek 92-82-re legyőzték Bosznia-Hercegovinát, majd újra parádés hangulatban a franciák roppant izgalmas meccsen 77-73-ra nyertek az így még győzelem nélkül álló Litvánia ellen – a mintegy tízezer szurkolójának a legnagyobb bánatára.

Fotó: fiba.com

Azt lehetett tudni, hogy keresnivalónk csak pontos távoli dobásokkal lehet, ennek megfelelően az első három próbálkozásunk triplakísérlet volt, sajnos nem a legjobb fajtából. Négy perc elteltével Ivkovics Sztojannak időt kellett kérnie, az ellenfél ugyanis 13-2-re vezetett, ráadásul Luka Doncicék már a látványra is adva nagyon könnyű kosarakat szereztek… Kicsit el is múlt a kezdeti elfogódottság, Vojvoda Dávid egy, Mikael Hopkins két hárompontosával kicsit sikerült feljebb zárkózni, nyolc pontnál közelebb nem jutottunk az ellenfélhez. Támadólepattanóra nemigen volt esélyünk, védőre is csak ritkán, és a szlovénok így megérdemelten zárták az első negyedet 29-16-os vezetéssel úgy, hogy Doncic mindössze hat percet játszott.

Fotó: fiba.com

Az akarással talán nem volt gond, de a hit és az igazi elszántság és a keménység is hiányzott, ami akkor is baj, ha a válogatott olyan csapattal játszott, amely más szintet képvisel. Vojvodáéknak akadtak nagyon szép megmozdulásaik, megmutatták, meg-megvillantották a tudásukat, ám a szlovénok játékának a sebességét nem volt könnyű követni, a támadásuknál pedig a gyakran kényszerűségből elvállalt dobásoktól nemigen lehetett elvárni a pontosságot. Már 15 perc elteltével húsznál többre nőtt a különbség 45-24-nél, és Luka Doncic parádézott, a passzaival és a betöréseivel ejtette ámulatba a nézőket, akik közül a szlovénok már most nekik követelték az MVP-címet.

Nagyon nem nézett jól ki az első félidő, a második viszont Váradi benedek és Benke Szilárd tripláival indult, amivel sikerült visszajönni tizenöt pontra, ám Doncic megint megrázta magát, látványos hárompontosokkal és gólpasszokkal visszaálította húsz feletii különbséget. Mikael Hopkins is elsüllyesztett két triplát, és közben Ivkovics Sztojan betartotta az ígéretét, ekkora minden játékosa pályára léphetett. Szlovénia már jóval lazábban védekezett, szemlátomást spórolt a vasárnapi, bosnyákok elleni mérkőzésére, és így a negyedik negyed már teljesen tét nélkül zajlott le, Luka Doncic például vissza sem jött már. Így is, nem egészen húsz perc alatt dobott húsz pontot, leszedett hét lepattanó és adott hét gólpasszt...

A magyar válogatott vasárnap este 20.30 órakor Franciaországgal játszik, az M4 Sport élőben közvetíti a mérkőzést.

Európa-bajnokság, Köln, B csoport, 2. forduló: Magyarország–Szlovénia 88-103 (16-29, 17-25, 27-34, 28-15). A csoport további eredményei: Németország - Bosznia-Hercegovina 92-82, Franciaország - Litvánia 77-73. A csoport állása: 1. Szlovénia 4, 2. Németország 4, 3. Bosznia-Hercegovina 3, 4. Franciaország 3, 5. Litvánia 2, 6. Magyarország 2.

Borítókép: Luka Doncic megmutatta, miért tartozik a világ legjobbjai közé (Fotó: fiba.com)