Ivkovics Sztojan: A játékosaim nem retardáltak, tudják, rang itt lenni

A mérkőzés után a vegyes zónában a válogatott legeredményesebb játékosa, a húsz pontig jutott Benke Szilárd elmondta, nagyon csalódott, mert a mérkőzés jelentős részében jól játszott a csapat. Szerinte az döntött, hogy Bosznia-Hercegovina 17 támadó lepattanót szedett, tehát többször is második esélyt kapott a pontszerzésre. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a Magyar Nemzetnek elárulta, ő is csalódott, mert a játékosai mindent megtettek a siker érdekében, ám ugyanezért roppant büszke is rájuk.

Forrás: Fiba.com

– Ez a csapat már eddig is kihozta magából a legtöbbet azzal, hogy kijutott az Európa-bajnokságra, ráadásul egymást követően másodszor, amire 1969 óta nem volt példa – kezdte az értékelést. – Azt szeretném, ha magukból mindent kiadva élveznék a kontinenstornát. Ma is láthattuk, hova kell fejlődni, a fizikai képességekben a legnagyobb a lemaradásunk. Ha nincs meg a kellő centiméter és kilogramm, ráadásul nem vagyunk kellően frissek, akkor csak egy ideig tudjuk ezt kompenzálni. Most a mérkőzés nagy részében jól kosárlabdáztunk, irányítottuk is a játékot, de a harmadik negyedben volt egy háromperces rövidzárlatunk, és akkor vesztettük el a meccset, már nem tudtunk fordítani.

Hanga Ádám: Egyértelmű, hogy a fizikai fölény miatt nyert Bosznia-Hercegovina. Mi jól játszottunk, de ilyen a kosárlabda, két perc alatt három rossz támadás és védekezés végzetes lehet, és ezúttal is ez történt. A bosnyákok megérdemelten nyertek, és amikor mi próbáltunk visszaelőzni, nagyon tudatosan a 218 centi magas Josep Nurkicra építve kosárlabdáztak, akit mi csak személyi hibák árán tudtunk akkor megállítani.

Arra a kérdésre, hogy a játékosai is így látják-e a helyzetüket, azaz képesek-e élvezni a meccseket a náluknál magasabban jegyzett csapatok ellen, Ivkovics Sztojan a maga sajátos stílusában ezt válaszolta: – Ők nem retardáltak, pontosan tudják, milyen nagy rang az, hogy itt lehetnek. Nagyon sok erős kosárlabdával és remek játékosokkal rendelkező ország nincs itt a mezőnyben. Ez a huszonnégy csapat az elit, mi benne vagyunk, és az másodlagos, hogy hányadik helyen végzünk, ha nem tudunk bekerülni az első tízbe, márpedig erre nincs és nem is volt esélyünk.

Ne felejtsük el, olyan Eb-n vagyunk itt, amelyen negyvenöt NBA-játékos szerepel! Egy hét alatt ez volt a harmadik nehéz mérkőzésünk, ebből egyet megnyertünk, a litvánoktól jó játékkal szoros meccsen szenvedtünk vereséget, most pedig egy rövidzárlat okozta a kudarcot, ami néhány eladott labdát, kihagyott ziccert jelentett egy kritikus időszakban.

Az első félidőben egy labdát adtunk el, a másodikban kilencet, ez is jelzi, hogy a sűrű program nem kedvez az olyan csapatoknak, mint amilyenek mi vagyunk, amelyek csak kevés megfelelő játékost tudnak rotálni egy meccsen.

A magyar csapat következő ellenfele szombaton este 20.30 órakor a címvédő Szlovénia lesz.

Borítókép: Ivkovics Sztojan szerint élvezni kell, hogy itt lehetünk az Eb-n (Forrás: Fiba.com)