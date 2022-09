Luka Doncic és a címvédő vár a magyar csapatra az Európa-bajnokságon

Luka Doncic egyébként nincsen csúcsformában, például nyolc triplakísérletéből mindössze egy hullott a gyűrűbe, ám Hanga Ádám, a spanyol bajnok és Euroliga-döntős Real Madrid magyar sztárja szerint ez egyáltalán nem lényeges mutató.

– A média szeret az ilyen számokkal dolgozni, de Luka Doncic a rossz dobóforma ellenére óriási hatással volt a mérkőzésre – magyarázta. – Volt tíz közvetlen gólpassza és rengeteg olyan átadása, amely után tiszta dobóhelyzet alakult ki. Rendkívül intelligens kosárlabdázó, aki szinte mindig a legjobb döntéseket hozza meg, ami hatással van a csapatra, a mérkőzésre. Ha most nem dobott negyven pontot, hát nem dobott, ott volt Goran Drazic erre, de el fog sülni a keze, remélem, nem ellenünk. A kosárlabda erről, a döntésekről szól, nem pedig egyetlen játékos szerzett pontjainak a számától.

Fotó: Fiba.com

És akkor jöjjenek a szlovénok! Két olyan név jött eddig is elő, akiket nem nagyon kell bemutatni. Luka Doncic a Dallas Mavericks sztárja, aki napjaink egyik legismertebb kosárlabdázója (talán LeBron James és Stephen Curry mellett a legismertebb), Goran Dragic pedig az előző Európa-bajnokság MVP-je. Öt évvel ezelőtt még nagyon más volt a felállás kettejük között, hiszen Doncic hatalmas tehetség volt, óriási felhajtás volt körülötte, de még csak akkor kezdett igazán berobbanni – az Eb után, 2018-ban lett Euroliga-győztes a Real Madriddal az alapszakasz és a Final Four legértékesebb játékosának járó trófeát is bezsebelve, majd a 2018-as draft után tette át a székhelyét Amerikába. Dragic szintén ezt követően, 2018-ban lett először és egyelőre utoljára All-Star, majd 2020-ban elévülhetetlen érdemei voltak az orlandói buborékban a Miami Heat döntőbe jutásában, de ő már 2017-ben is kész, kiforrott játékos volt. Dragicnak az volt a nyolcadik világversenye, amelyen hazáját képviselte, míg Doncicnak az első.

Fotó: Fiba.com

Most az a helyzet, hogy Doncic gyakorlatilag a világ bármelyik csapatában első számú ember lenne azonnal, Dragic pedig elég erőteljesen pályafutása vége felé jár már – várhatóan új klubjánál, a Chicago Bullsban sem lesz már akkora szerepe, ha mindenki egészséges. Utóbbi azonban tisztában is van azzal, hogy mi lesz az új felállás. A 2017-es Eb után a válogatottól visszavonuló, így az olimpiát kihagyó és most visszatérő Dragic elmondta: korábban ő volt Batman, most viszont ő lesz Robin.

Persze Doncicon és Dragicon kívül akadnak más klasszisok a szlovén válogatottban, egyelőre talán elég csak Klemen Prepelicre és a Vojvoda Dávid által is említett honosított Mike Tobey-re felhívni a figyelmet. A címvédőt általában megilleti a külön tisztelet, Szlovénia csapatát azonban nem csak emiatt tartják számon az Európa-bajnokság legfőbb esélyesei között – a FIBA első Eb-erősorrendjében konkrétan az első helyet kapták meg. Doncic egymaga favorittá tud tenni bármilyen együttest maga körül, ez a válogatott pedig összeszokott, rendkívül tapasztalt, és a szerkezettel sincsenek problémák. Ha a felkészülés és az Európa-bajnokság felvezetése jól sikerül a gárda számára, simán elképzelhető a címvédés.

Hanga Ádám szerint, ha van gyenge pontja a szlovénoknak, akkor az a védekezés, pontos távoli dobásokkal meg lehet őket zavarni. Elmondva tényleg roppant egyszerűnek tűnik.

Borítókép: Luka Doncic minden mozdulatával hatással van minden meccsre (Fotó: Fiba.com)