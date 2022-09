Visszatér a Juventushoz? Conte reakciója mindent elárult

Antonio Conte csapatára, a Tottenham Hotspurre a bajnoki idény talán legfontosabb mérkőzése, az Arsenal elleni vár (szombat, 13.30, tv: Spíler 1), de ahelyett, hogy az olasz menedzsernek az észak-londoni derbiről kellene megfogalmaznia a gondolatait, a meccs előtti sajtótájékoztatón korábbi együtteséhez való lehetséges visszatéréséről kérdezték.

Az 53 éves szakember ugyanis játékosként a Juventus legendája volt, majd két időszakot vezetőedzőként is eltöltött a Zebráknál, és most, hogy Massimiliano Allegri távozása a levegőben lóg, Conte neve is felmerült a potenciális utódjelöltek között. Ő azonban elutasító választ adott a klubváltást firtató kérdésekre.

– Ez hihetetlen – mondta nevetve a szenvedélyes tréner. – Az én meglátásomban jelen pillanatban ez a kérdés tisztességtelen a Juventus vezetőedzőjével és velem szemben is, hiszen a Tottenhamnél dolgozom. Csak most kezdődött el az idény. Számtalan alkalommal beszéltem már erről a témáról, és elmondtam, hogy élvezem a Tottenhamnél való munkát. Az egész szezon előttünk áll, hogy a klub és az én számomra is a lehető legjobb megoldást találjuk meg, de mint mondtam, jól érzem magam itt. Remek a kapcsolatom a tulajdonossal és Fabio Paraticivel (ügyvezető igazgató – a szerk.) is. Nem hiszem, hogy bármilyen probléma is felmerülne köztünk a jövőben. Aláírtuk a szerződést, szóval nem akarok arról hallani, hogy más klubbal hoznak szóba – jelentette ki rendkívül határozottan Conte.

Allegri állása amiatt került veszélybe, hogy a Juventus ezúttal sem az elvárásoknak megfelelően kezdte az idényt. Az olasz rekordbajnok mindössze kétszer győzött a Serie A első nyolc fordulójában, a Bajnokok Ligája csoportkörében pedig eddig mindkét találkozóját elveszítette. A klub vezetőségéből Pavel Nedved alelnök már Allegri menesztése mellett szólalt fel, de Andrea Agnelli elnök egyelőre nem akarja elengedni az olasz edző kezét.