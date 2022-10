Elhunyt alapítója emlékére versenyez ma a Red Bull

Az osztrák üzletember 1984-ben alapította meg a Red Bull céget, amellyel hamarosan a sportban is állandó szereplővé vált. A Formula–1-be először szponzorként került be a cég, majd 2005-től, a Jaguar felvásárlása után saját csapatot indított. Egy évvel később a Minardit is megvásárolta a cég – abból lett a Toro Rosso, majd mai nevén Alpha Tauri –, amelynek azóta is két istállója van az autósport csúcskategóriájában.

A Red Bull idén ünnepelte hatodik egyéni világbajnoki címét az F1-ben, Sebastian Vettel négyet, Max Verstappen kettőt nyert. Emellett az istállónak jó esélye van rá, hogy a hét végi, egyesült államokbeli versenyen az elhunyt alapító tiszteletére megszerezze története ötödik konstruktőri bajnoki címét is.

A Mateschitz vezette cég a Formula–1 mellett számos technikai és extrém sportban szereplő volt, akárcsak a futballban, többek között a három magyar labdarúgót foglalkoztató lipcsei klub is a Red Bull-családhoz tartozik.