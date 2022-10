„Ez elfogadhatatlan, így nem lehet focizni”

Kis híján csodát tett a Bp. Honvéd a Debrecen vendégeként. A kispestiek 48 perc után négygólos hátrányban voltak, de a második félidőben megrázták magukat, és kis híján döntetlenre mentették a mérkőzést, végül csak 4-3-ra kaptak ki.

A DVSC élére a válogatott szünetben kinevezett Szrdjan Blagojevics boldog volt, hogy győzelemmel kezdődött a magyarországi karrierje, ugyanakkor arra még keresi az okokat, hogy miért omlott össze a csapata a második negyvenöt percben.

– Mindig jó érzés győzelemmel kezdeni egy új csapatnál, hiszen ez a legfontosabb dolog. Őrületes meccs volt, teljesen másként nézett ki a játék képe az első és a második félidőben. Az elsőben úgy játszottunk, mint ahogy azt látni szeretném a csapatomtól, a szünetben mondtam a srácoknak, hogy többet értek el, mint amit vártam. A másodikban viszont valamilyen oknál fogva mintha egy másik meccset láttunk volna, kicsúszott a kezünkből az irányítás. Ugyan korán betaláltunk, de aztán az ellenfél két elkerülhető gólt is szerzett, mi pedig elveszítettük az önbizalmunkat. Meg kell értenünk ennek az okait, de ahogy azt mondani szokták, győzelem után mindig könnyebb elemezni a történteket. Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, nagyon várom a velük való közös munkát – jelentette ki a szerb vezetőedző.

Tam Courts kiosztotta a játékosait az öltözőben, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy négygólos hátrányban sem mondtak le a pontszerzés esélyéről.

– Magunknak köszönhetjük, hogy elbuktunk. Nem voltunk elég agresszívak, és nagyon sok labdát veszítettünk el az első félidőben, aztán mintha bezárkóztunk volna, magunk között adogattunk csak, így pedig nem lehet focizni. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk a szünet előtt, számomra elfogadhatatlan az első félidőben nyújtott teljesítmény. A második negyvenöt percben a csapat megmutatta, milyen fából faragták, mire képes – magyarázta a Honvéd trénere. – A szünetben néhány kemény szó is elhangzott az öltözőben, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy néhány szurkoló rengeteget utazott azért, hogy lássa a csapatot. A játékosaink nekik is bizonyították a második félidőben, hogy célokkal érkeztek ide. Tudtam, hogy tavaly 5-3 volt itt az eredmény, a Honvéd a félidőben 3-1-re vezetett. Emiatt abban bíztam, hogy most is van esély a fordításra, és a meccs végéig mindent beleadtunk.