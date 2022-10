Rajongó szeretettel búcsúztak el a dél-koreai szurkolók Ádám Martintól

Ádám Martin jött, látott és győzött. Bár az ő esetében ez inkább úgy festene, hogy ment, látott és győzött, ugyanis az előző magyar bajnokság gólkirálya a nyáron elment itthonról, és azóta meghódította magának Dél-Koreát. Csapata, az Ulszan Hyundai megnyerte a bajnokságot, és a magyar válogatott csatár csak az utolsó hónapokra érkezve is tizennégy bajnoki meccsen lépett pályára, kilenc gólt szerzett, és adott három gólpasszt is.

Fotó: Bunteto.com

Hőssé a végén vált, amikor csereként beállva két góllal segítette a csapatát a címvédő Csunbuk elleni rangadón, majd a bajnoki cím bebiztosításakor góllal és gólpasszal vette ki a részét a Gangvon 2-1-es legyőzéséből. A 27 éves magyar labdarúgó a családjával együtt most megérdemelten utazhat haza szabadságra, és a Bunteto.com által közzétett fotók is bizonyítják, rövid idő alatt is mennyire népszerű lett az Ulszan szurkolóinak körében.

Borítókép: Ádám Martin már-már ikonja a dél-koreai klubnak (Fotó: Facebook/Ulszan)