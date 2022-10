Ádám Martin nem betojós gyerek, de erre ő sem számított

Vasárnap bajnok lett Dél-Koreában az Ulszan Hyundai, és a sikerből alaposan kivette a részét a nyáron szerződtetett Ádám Martin is. A magyar élvonal regnáló gólkirálya fontos gólokat szerzett az új klubjában is, és a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmondta, hogyan telnek a napja a Távol-Keleten. Ő nemcsak az utóbbi hónapokat, hanem az utóbbi másfél évet is meseként éli meg, amelyben Pakson remek csapatban játszhatott, gólkirály lett, majd külföldre szerződhetett.

„Minden úgy alakult, ahogyan reméltem, talán még jobban is. Attól nem féltem, hogy a gólokkal adós maradok, de azt nem gondoltam volna, hogy a beilleszkedés ilyen gyorsan megy, noha nem vagyok betojós gyerek… Az első gólomra szerencsére nem kellett sokat várni, ráadásul jött vele az első gólpassz, és ez sokat segített abban, hogy hamar megtaláljam a helyem a csapatban. Örülök, hogy a jó formámat végig megőriztem, akár kezdőként, akár csereként kaptam bizalmat, éltem vele.”