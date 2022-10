Ádám Martin megint hős lett, Orbán és Kalmár is gólt szerzett

Ádám Martin felnőttpályafutása első bajnoki címét ünnepli, amelynek tevékeny részese volt, hiszen rövid idő alatt kilenc gólig jutott a dél-koreai élvonalban. A Nemzeti Sport elérte őt, és többek között ezt mondta a győzelem után:

– Hál' istennek sikerült ismételten jól beszállnom a mérkőzésbe, mondhatni eldönteni megint. Nagyon boldogok vagyunk, kicsit most ünnepelni fogunk, az biztos! Amikor bejöttem, éreztem egyből, hogy megváltozott a játék képe. Elkezdtünk nyomni, tudtam, hogy lesz még itt lehetőség. Azt gondolom, a bajnokságot nem most nyertük meg, hanem egy hete a Csonbuk ellen. Az a mérkőzés felejthetetlen élmény volt nekem és a csapatnak is. A bajnokság akkor dőlt el, most csupán feltettük a pontot az i-re.

Egy másik magyar gólgyáros kevésbé lehetett boldog, pedig pályára sem lépett. Az észak-amerikai profi ligának, az MLS-nek az egyik legjobb futballistájáról, Gazdag Dánielről van szó, aki a Philadelphia Union tagjaként 22 góljával a második helyen végzett az alapszakasz góllövőlistáján, mellette adott tíz gólpasszt is, és ennek ellenére az MVP-szavazásra a liga nem tette be a legjobb öt jelölt közé, ami enyhén szólva is rossz döntés, méltatlan a magyar válogatott középpályás teljesítményéhez. Az MLS-ben most a rájátszás következik, a Philadelphia a Keleti csoport megnyerésével nem játszik az első körben, Sallói Dániel csapata, a Kansas City viszont már kiesett.