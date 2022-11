Az aranylabdás Karim Benzema kihagyja a foci vb-t – hivatalos

Mint arról szombaton beszámoltunk, Karim Benzema megsérült a francia válogatott edzésén, ám akkor még nem lehetett tudni, hogy emiatt mekkora veszélyben forog a szereplése a katari foci vb-n. Késő este azonban a francia válogatott hivatalos Twitter-oldala közölte a szomorú hírt: Benzema combizomszakadás miatt nem tudja vállalni a játékot, így a Real Madrid csatára nem lesz ott Katarban.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

– Rendkívül szomorú vagyok Karim elvesztése miatt, hiszen ő ezt a vb-t a fő céljává tette. Az újabb csapás ellenére teljes mértékben megbízom a csapatomban, mindent megteszünk, hogy megfeleljünk a ránk váró nagy kihívásnak – fogalmazott Didier Deschamps szövetségi kapitány.

Benzema is üzent a hivatalos Instagram-oldalán: – Soha nem adom fel, de most is gondolnom kell a csapatra. Az észszerűség azt súgja, hogy átadjam a helyemet valaki másnak, aki segíthet emlékezetessé tenni a világbajnokságot.

A franciák nagyon pechesek a világbajnokság előtt, hiszen az egyik legjobb formában lévő támadójuk, a Bundesliga góllövőlistáját vezető, lipcsei Christopher Nkunku szintén a válogatott edzésén sérült meg, ami miatt ő is lemarad a tornáról, az pedig már korábban eldőlt, hogy a 2018-ban világbajnok csapat belső középpályás duója, Paul Pogba és N’Golo Kanté ugyancsak sérülés miatt kihagyja a vb-t.