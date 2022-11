Csányi Sándor elégedetten tekintett vissza az év eseményeire

Immár több évtizedes hagyomány, hogy az 1953-as 6:3-as londoni siker évfordulóján, a magyar labdarúgás napján a korábbi válogatott játékosok elhelyezik az emlékezés koszorúit az MLSZ centenáriumi emklékművénél. Mihály Gábor szobrászművész alkotását 2001-ben, a szövetség fennállásának 100. évfordulója alkalmából adták át az akkori Nésptadion, a mostani Puskás Ferenc Aréna tőszomszédságában.

Az emlékműnél tartott mai megemlékezésen a hajdani legendás válogatott játékosok mellett a jelenlegi nemzeti csapat is képviseltette magát: Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), a Nemzetek Ligája idei kiírásában Angliában is gólt szerző válogatott védőnk, illetve Laczkó Zsolt másodedző is részt vett az ünnepségen.

Ünnepi beszédében Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke kiemelte: fantasztikus dolog, hogy teljesen megújult környezetben, az új Puskás Aréna területén emlékezhetünk meg mindazokról, akik a magyar futball 1901 óta íródó történetében magukra ölthették a címeres mezt. Külön kiemelte, hogy az új emlékfalon nemcsak a férfi, hanem az első hivatalos mérkőzés óta a válogatottban pályára lépő összes női labdarúgó neve is szerepel.

A helyszínen megjelent mintegy félszáz labdarúgó, köztük a korelnök, Bödör László megkoszorúzta az emlékművet, majd közösen elénekelték a Himnuszt és a Szózatot. Ezt követően a szövetség jó hangulatú ünnepi műsorra és ebédre hívta meg a válogatott játékosait. Az ünnepségen részt vett Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is, aki köszöntötte az eseményen részt vevő volt valogatott játékosokat és beszédében visszatekintett a sikerekben gazdag 2022-es esztendőre.

Borítókép: Berzi Sándor, az MLSZ elnöke és Vági Márton főtitkár koszorúz (Fotó: Nemzeti Sport/Micheller Szilvia)