Marco Rossi: Soha nem felejtem el, mi történt Wolverhamptonban

– A csapat, a srácok megérdemlik, megérdemelték, hogy olyan legyen az évzáró, mint amilyenre sikeredett. Természetesen szükségünk volt némi szerencsére is, de ahogyan mindig is mondtam, szerencse nélkül az élet is nagyon nehéz, nem csak a labdarúgás. Ezt a szerencsét kell márciusban, júniusban, a következő meccseken is megtartani – utalt Rossi a jövő évi Eb-selejtezőre, amelyet március 27-én kezdünk, Bulgária ellen.

A nemzeti csapat kiváló évet zárt, elsősorban a Nemzetek Ligája-szerepléssel szerzett rengeteg és váratlan örömet a drukkereknek. Az év csúcspontját Rossi nem ragozta túl.