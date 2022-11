Szoboszlai mégis jókor ment le, a visszatérők góljai

A görögök elleni első gól szerzője, Sallai Roland Kalmárhoz hasonlóan visszatérőnek számít. Bár a Freiburg támadója nem hagyott ki olyan sokat, mint a DAC játékosa, a játék közben viselt maszk gyorsan emlékeztet mindenkit veszélyes sérülésére.

– Nagyon megijedtem, főleg, amikor az orvosok mondták, hogy pár milliméter választott el attól, hogy elveszítsem a látásomat. Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, de szerencsére most már újra fitt állapotban érzem magam, és ezt támasztja alá a gól is. Remélem, jövőre is így tudom folytatni – fogalmazott Sallai, aki négy góljával idén a nemzeti csapat legeredményesebb játékosa volt.

Borítókép: Sallai Roland és Dzsudzsák Balázs ünnepli előbbi gólját (Fotó: Mirkó István)