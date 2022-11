Szerződésükért futhatnak a fehérvári focisták az NB I-es évzárón

– Igazán érdekes félévet tudhatunk magunk mögött, viszont még nincs vége, vár még ránk egy utolsó, idegenbeli meccs, ami szintén nehéz lesz – udvariaskodott Sztanyiszlav Csercseszov, miután a Fradi a hétközi fordulóban 3-2-re legyőzte a Paksot. Az orosz vezetőedzőnek ezt illett mondania, de az Európa-ligában a csoportját megnyerő FTC számára az utolsó előtti, tehát jelenleg kieső helyen álló Honvéd alapesetben nem okozhat nagy problémát.

A zöld-fehérek ebben a párharcban tíz meccs óta veretlenek, a legutóbbi nyolc kispestiek elleni összecsapásukat pedig meg is nyerték. Persze a Honvédnak most sokkal égetőbb a pontszerzés, hiszen 16 pontjával az utolsó előtti helyen áll, a Fradinak meg úgy is hat pont az előnye az élen, hogy kettővel kevesebb meccset játszott. Az sem lenne meglepő, ha a ferencvárosiak fejben már egészen máshol járnának. Aissa Laidouni például Katarban.

A Fradi tunéziai középpályása bekerült hazája világbajnoki keretébe, így jelen állás szerint egyedül ő képviseli majd az NB I-et a jövő vasárnap rajtoló tornán, miután az ugyancsak az FTC-ben futballozó Mmaee-fivérek kimaradtak a marokkói csapatból. Laidouni Ausztrália, Dánia és Franciaország ellen bizonyíthat majd a vb-n, amelyen legutóbb 2014-ben szerepelt Fradi-játékos, amikor Muhamed Besics volt tagja a bosnyák válogatottnak.