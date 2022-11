Elkerülhetetlen volt, hogy a Red Bullnál változások következzenek be az alapító, Dietrich Mateschitz halála után. Most az is kiderült, hogy az átalakítás a három magyar futballistát, Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Bundesliga-csapatra, az RB Leipzigra is hatással lesz.