A továbbjutással Szoboszlai „új állást” szerzett magának

Az RB Leipzig szerdán semmit nem bízott a véletlenre, és fölényes győzelemmel biztosította be a helyét a Bajnokok Ligája legjobb tizenhat csapata között. A Sahtar Doneck elleni 4-0-ból Szoboszlai Dominik remek játékkal és egy góllal vette ki a részét, és a magyar válogatott támadó középpályása a továbbjutás mellett más miatt is volt oka az örömre, mivel a szerdai sikerrel új munkahelyet is szerzett magának.

Az ominózus meccs előtt ugyanis a 22 éves játékos „álláshirdetésre jelentkezett” a Ziccer TrollFoci Sport Pubnál, amely a közösségi oldalain felszolgálói munkalehetőséget hirdetett. Szoboszlai is a jelentkezők között volt, mondván ha továbbjut a Lipcse, akkor ő is beállna a pult mögé egy napra. A siker összejött, ezzel pedig az állás is, a bár Facebook-osztja szerint már csak a beosztás egyeztetése maradt hátra.

Szoboszlai személyében egyébként „tapasztalt” munkatársat szereztek, a remek formában lévő futballista az Olaszország ellen elvesztett Nemzetek Ligája-mérkőzés után már egyszer beállt sört csapolni.