A katari bukás árát Tite, Luis Enrique, Hazard és Müller is megfizeti

A katari foci-vb három legnagyobbat bukó válogatottja egyértelműen Németország, Belgium és Spanyolország csapata. Közös a három kudarcban, hogy mindegyik korszakváltást von maga után, aminek az árát Luis Enrique, Eden Hazard és Thomas Müller is megfizeti.

Spanyolország házon belül választott

– Sajnálom, hogy nem tudtam többet segíteni – írta Luis Enrique a nyilvános levelében, amellyel a leváltására reagált. A spanyol válogatott szövetségi kapitányaként ugyanis nem élte túl azt, hogy a csapata a vb nyolcaddöntőjében óriási meglepetésre tizenegyesekkel kikapott Marokkótól. A spanyolok szereplése különösen azok után keltett nagy csalódást, hogy az első csoportmeccsen 7-0-ás győzelmet arattak Costa Rica ellen, ezután azonban a németeket nem tudták legyőzni, Japántól kikaptak, Marokkó ellen pedig teljesen erőtlen játékkal rukkoltak ki.

Luis Erique edzőként korábban a Barcelonával BL-t is nyert, a válogatottal azonban nem tudott igazán sikeres lenni. 2018-ban nevezték ki a nemzeti csapat élére, és bár a tavalyi Eb-n a legjobb négy közé jutott az együttessel, Katarban nem tudott tovább menni a megkezdett úton, az utolsó két vb-meccs pedig az állásába került.

A spanyolok új kapitánya a széles körben ismeretlen Luis de la Fuente lett, aki felnőttcsapatoknál nagyon keveset dolgozott korábban, ellenben 2013 óta a spanyol utánpótlás-válogatottaknál dolgozik, így kiválóan ismeri a játékosokat, a feladata pedig valószínűleg az lesz, hogy befejezze, amit Luis Enrique elkezdett: a generációváltást.

Széthullóban a belga aranygeneráció

Belgiumban azt várták, hogy az aranygenerációnak nevezett korosztály Katarban felérhet a csúcsra, ehelyett nagy kudarc lett a vb-szereplés, hiszen a csoportból sem jutott tovább a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois és Eden Hazard nevével fémjelzett csapat. Utóbbi le is vonta a következtetéseket, a Real Madrid középpályása már be is jelentette a visszavonulását a válogatottól.

– Ma lezárok egy fejezetet – fogalmazott a közösségi oldalán Hazard. – Úgy döntöttem, hogy befejezem a válogatott pályafutásomat. Az utódok készen állnak. Hiányozni fogtok. Köszönöm a szeretet, a példátlan támogatást, a 2008 óta együtt átélt boldog pillanatokat.

A 31 éves klasszis 126-szoros válogatottként búcsúzott, de távozott a szövetségi kapitány, Roberto Martinez is, aki négy éve vb-bronzérmet szerzett az együttessel. Bár a spanyol edzőt nyilvánvalóan kirúgták, ő ezt sajátosan értelmezte: – Most el kell fogadnom, hogy nekem itt ér véget a történet. Nem mondok le, csak lejárt a szerződésem. 2018-tól kezdve rengeteg állásajánlatot kaptam kluboktól is, volt lehetőségem a távozásra, de hűséges akartam maradni.

A németeknél Flick megúszta, Müller elbúcsúzott

2018 után 2022-ben is kiesett már a csoportkörben a német válogatott, így nem csoda, hogy sokan kongatják a vészharangokat. A németek azonban sokkal megfontoltabbak annál, hogy elhamarkodott döntéseket hozzanak: négy éve Joachim Löw is megúszta a kudarcot, még egy Eb-n is irányíthatta a válogatottat, és most hasonló kegyben részesült Hansi Flick is. A leváltás helyett bizalmat kapott a Bayern Münchennel 2020-ban BL-győztes edző, aki így felkészítheti a csapatot a 2024-es hazai rendezésű Eb-re.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem lesznek komoly változások a német válogatott háza táján. Sőt a vezetőségben már volt is komoly áldozat: a válogatott mellett 2004 óta dolgozó igazgató, Oliver Bierhoff lemondott és nem marasztalták. A játékosok között is jó eséllyel lesz olyan, aki önszántából vagy kényszerből eltávolodik a válogatottól.

A 121-szeres válogatott Thomas Müller lényegében el is búcsúzott az utolsó katari meccs után: – Ha ez volt az utolsó válogatott meccsem, nem tudom, akkor szeretnék még pár szót szólni a németekhez: óriási élmény volt, elképesztő sikereket éltünk meg, voltak örömkönnyek, volt, amikor keserűséget éreztünk, de mindig mindent megpróbáltam megtenni, óriási szeretettel képviseltem a hazámat.

Rajta kívül egy másik 2014-es világbajnok, Manuel Neuer kapus sem érezheti biztosnak a helyét továbbiakban a válogatottban.

Sikerkapitányoknak is Katar a végállomás

Brazília ugyan eljutott a negyeddöntőig, de a hősiesen küzdő Horvátország ellen kiesett a tizenegyespárbajban. Neymarék szereplése nem nevezhető kudarcnak a vb-n, de tekintve, hogy a brazilok a 2002-es győzelem óta nem szereztek érmet, s azóta már harmadszor buktak el a negyeddöntőben, alulmúlták a mostani várakozásokat.

Tite szövetségi kapitány pedig tartotta a szavát, és a horvátok elleni kiesés után lemondott a válogatott éléről, ahogy azt jó előre megígérte. Pedig 2019-ben Copa Américát nyert a csapattal, tavaly pedig ugyancsak döntőt vívott a kontinenstornán.

Katarban irányította utoljára Dél-Korea válogatottját Paulo Bento is, aki nyolcaddöntőig vitte a csapatot, ott azonban fájó, 4-1-es vereséget szenvedett el a braziloktól. A portugál edző 2018 óta vezette sikerrel az ázsiai válogatottat.

Borítókép: Thomas Müller búcsút int (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)