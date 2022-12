A szivárványba bukhat bele Manuel Neuer válogatott karrierje

Manuel Neuer igyekszik elterelni a figyelmet a rá zúduló kritikákról, és a katari foci vb-n elért gyászos eredményről. Miután hazatért a csoportkör végén kieső német válogatott, a Bayern München kapusa másnap már férfikézilabda-mérkőzésen múlatta az időt 14 évvel fiatalabb barátnője, Annika Bissell társaságában, akivel az Erlangen–Füchse Berlin (28-30) meccset nézték meg a helyszínen szombaton.

Eközben a német sajtóban forró téma Neuer jövője a válogatottban.

A 36 éves kapus közvetlenül a torna után kijelentette, hogy ő mindenképpen folytatja a nemzeti csapatban, miközben több más idősebb játékos, legfőképpen Thomas Müller és Ilkay Gündogan a válogatottság lemondását fontolgatja. Egészen a katari tornáig a csapatkapitány Neuer érinthetetlen volt, de ez a vb után megváltozott.

Manuel Neuer és a végzetes japán gól a foci vb-n Fotó: Rungrodzs Jongrit

– Hansi Flicknek el kell gondolkodnia Manuel Neuer szerepén, akinek többé nem kellene érinthetetlennek lennie – jelentette ki Stefan Effenberg, a németek korábbi klasszis középpályása, akinek a szavai annál inkább meglepőbbek, hogy szeptember óta korábbi klubja, a Bayern München nagykövete lett, mégis megengedte magának a Neuernek intézett kritikát.

Neuer hiába folytatná, erről nem ő dönt

– Neuer azt mondta, hogy ő folytatja, de erről Flicknek kell döntenie – tette hozzá Effenberg. – Büszkék lehetünk rá, hogy Neuer ott állt a német kapuban, hiszen megváltoztatta a futballt, forradalmasította a kapusposztot, de sok sérülése volt az utóbbi időben, és az ő korában már nem mindig olyan könnyű a visszatérés. Másfél évvel a hazai Eb előtt dönteni kell róla.

Neuer a katari vb előtt is sérült volt, mögötte pedig évek óta ott van Marc-André ter Stegen, aki a Barcelona kapusaként régóta kimagasló teljesítményt nyújt. Sokak szerint eljött az idő a korszakváltásra, és át kellene adni a 30 éves Ter Stegennek a stafétát, aki már így is túl sokat várt a sorára.

Manuel Neuer erőltette a szivárványos tiltakozást?

A német sajtóban most azt is Neuer szemére vetik, hogy a Die Welt háttércikke szerint ő erőltette rá csapattársaira a szivárványos üzenetek tiltása miatt az eredmény ismeretében nevetségessé váló tiltakozást a Japán elleni első meccs előtt. Neuer törekvését állítólag csak két bayernes társa, Leon Goretzka és Joshua Kimmich támogatta az öltözőben, a többiek inkább a futballra koncentráltak volna, de végül beadták a derekukat. Erről beszélt Gündogan is a japánok elleni vereség után.