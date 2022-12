Kane? Dehogy! Meglepő, ki az angolok főnöke a pályán a katari vb-n

Tudják, honnan, kitől ered a zongoracipelő kifejezés a labdarúgásban? Bob Paisley-től. A Liverpool legendás menedzserének volt a szavajárása, valakinek cipelnie kell a zongorát, hogy a többiek játszhassanak rajta. Nos, a jelenlegi angol válogatottban Jordan Henderson az a bizonyos zongoracipelő.

Tegyük a szívünkre a kezünket, Henderson nevét nem említenénk az első tíz között, akár a Liverpool, akár az angol válogatott legjobb játékosait gyűjtenénk csokorba. A 32 éves játékos több mint egy évtizede zakatol a középpályán a klubcsapatában és a válogatottban is, de nem a látványos cselek és felejthetetlen gólok nagymestere. Persze, fáradhatatlanul robotol, elvétve veszít párharcot, de van ennél fontosabb erénye is, ami pótolhatatlanná teszi őt mindkét helyen.

Az intelligencia. Jordan Henderson mindig pontosan tudja, mit kell tenni. Nem csupán magára, hanem a többiekre is értve. Sőt, ezt meg is tudja értetni a társakkal, akik alkalmasint sokkal jobb futballisták, mint ő maga. Innen nézve pótolhatatlan figura, amit Gareth Southgate is belátott a katari vb-n.

Henderson Irán ellen végig a padon csücsült vagy a partvonal mellett melegített. Az Egyesült Államok ellen csereként állt be és stabilizálta a csapatot, Wales ellen már kezdett, akárcsak Szenegál ellen. A nyolcaddöntő előtt sokat bírálták a szövetségi kapitányt, amiért Jude Bellingham, Jordan Henderson, Declan Rice középpályás sort küldte pályára, de a döntés bevált.

Az első gólnak minden meccsen különös jelentősége van. Idézzük csak fel, hogy szereztek vezetést az angolok! Bellingham beadását Henderson helyezte a kapuba.

– Jordan egészen kiváló. Igazi vezér. Nem csak a pályán, azon kívül is. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott – méltatta őt a szövetségi kapitány.

A Szenegál elleni találkozón a többség ismét a csupán 19 éves Bellinghamet istenítette, aki azonban a találkozó után úgy reagált: nem ő, hanem a tapasztalt csapattárs érdemel tapsot.

– Nagyszerűen játszott. Hallottam a szemét dumákat, amivel a képességeit becsmérlik. Nevetséges! Technikailag nagyon alúlértékelt labdarúgó. Fontos mérkőzésen nagyon fontos gólt szerzett. Itt az ideje, hogy több tiszteletet tanúsítsanak iránta – vette védelmébe idősebb társát a Dortmund tehetsége.