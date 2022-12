Győri bombagóllal indult a francia futball valószerűtlen hőse

Olivier Giroud Ausztrália ellen beállította Thierry Henry francia válogatottbeli gólrekordját, majd a Lengyelország ellen 3-1-re megnyert nyolcaddöntőben meg is döntötte azt. Több szempontból is valószerűtlen, hogy 52 góljával immáron a 36 éves Giroud Franciaország történetének legeredményesebb futballistája, de mégis igaz.

Giroud 21 évesen még a harmadosztályú Grenoble-ben játszott, ottani edzője azt mondta róla, nem elég erős az elithez, és 24 éves koráig nem is jutott el az élvonalba. 2010-ben a Tours színeiben 21 találattal lett a másodosztály gólkirálya, és ezzel keltette fel a Ligue 1-ban szereplő Montpellier figyelmét. Néhány héttel később Giroud már Győrben futballozott: 2010. július 9-én a Pintér Attila-vezette ETO ellen Giroud az első nemzetközi mérkőzésén lépett pályára az Európa-liga selejtezőjében, és mindjárt bombagólt szerzett, azzal nyert 1-0-ra a Montpellier. A vége mégis keserű lett a francia klub számára, a visszavágón ugyanis a győriek nyertek, és tizenegyespárbajban tovább is jutottak.

A Győrben született Giroud-gól:

Az a Giroud, akit manapság a katari vb-n látunk, persze már csak nyomaiban hasonlít arra a fiatal srácra, aki az ETO Parkban játszott. Giroud a Montpellier színeiben a második idényében francia gólkirály lett, és 2012 nyarán leigazolta a Robin van Persie utódját kereső Arsenal. Angliában teljesen átalakult a játéka, erről ő maga így beszélt: – Az erőnléti edző rám nézett, és kapásból mondta, hogy erősödnöm kell, különben nem tudom fedezni a labdát. Rengeteget edzettem vállra és karra, hogy távol tudjam tartani magamtól a védőket. Meg kellett értenem, hogy Angliában a focit nem csak lábbal játsszák, itt az egész testemre szükség van.

Olivier Giroud, a francia Szalai Ádám

Fokozatosan megszületett a munkás erőcsatár, akit edzői elsősorban nem a góljai, hanem a munkamorálja miatt szeretnek. Giroud fiatalabb korában két gólkirályi címet is szerzett Franciaországban, de azóta egyetlen bajnoki idényében sem érte el a húsz találatot, sőt inkább csak a tízhez közel termelt, mégis folyamatosan olyan klubok bíztak benne, mint az Arsenal, a Chelsea, 2021 óta pedig az olasz bajnokság trónját idén visszafoglaló AC Milan.

Olivier Giroud a lengyelek ellen a látványra is figyelt Fotó: Ricardo Mazalan

Tipikus példa a Giroud-jelenségre a 2018-as vb. Didier Deschamps szövetségi kapitány annak ellenére szerepeltette őt a kezdőben, hogy középcsatárként egy gólt sem szerzett a tornán, sőt kaput eltaláló lövése is csak egyetlenegy volt Oroszországban. Világbajnok csapatnak ilyen középcsatára valószínűleg nem volt azelőtt, de végül csak az aranyérem számított, amiért Giroud is keményen megdolgozott a pályán Kylian Mbappénak és Antoine Griezmann-nak lehetőségeket teremtve.

Nekünk különösen ismerős lehet a Giroud-féle csatárstílus, hiszen a válogatottól szeptemberben elköszönt Szalai Ádám is hasonló játékot képviselt, amiért és az olykor az elmaradó gólok miatt kapott is hideget-meleget, de edzői értékelték a munkáját. További közös pont, hogy a pályafutásuk vége felé mindketten megkapják az elismerést, amelyre rászolgáltak.

Hiányzik még Karim Benzema?

Giroud 2017-ben látványos skorpiórúgással szerzett gólt a Crystal Palace ellen a Premier League-ben, amivel kiérdemelte az év legszebb góljának járó Puskás-díjat. Időről időre kitör a szürke melós szerepéből, Katarban a lengyelek elleni nyolcaddöntőben is volt egy ollózós gólja, csak nem adták meg, mert sípszó után született.

Képes eredményes és látványos futballra is, ha ezt a szerepet bízzák rá. Franciaországban kisebb pánik tört ki, amikor a vb előtt megsérült az idei Aranylabdát kiérdemlő Karim Benzema, aki mögött Giroud eredetileg csak csere lehetett volna Katarban. Most viszont már senki sem emlegeti a Real Madrid klasszisának a hiányát, mert olyan jól működik a támadógépezet Giroud-val.

Nemcsak az fontos, hogy Ausztrália ellen duplázott és a lengyelek ellen is betalált, hanem főleg a Mbappéval való harmóniája, amelynek révén a PSG sztárja is rendkívül eredményes. Giroud igazi csapatember, amit jól mutat a lengyelek elleni meccs után adott nyilatkozata is, amelyben Henry gólrekordjának a megdöntéséről kérdezték:

– Sokan mondogatták nekem, hogy meglesz a rekord, itt van a helyszínen a családom és a gyerekkori barátaim is, de az a legfontosabb, hogy továbbjutottunk. Egységesek vagyunk, az öltözőben mindenki szót ért a másikkal, csodálatos baráti társaság alakult ki, és ez visszaköszön a pályán is – fogalmazott a 36 éves támadó.

Giroud sosem volt utánpótlás-válogatott, sosem tartották kiemelkedő tehetségnek, már 25 éves volt, amikor először meghívták a válogatottba. Ha valakit megkérdeznek, hogy ki volt a három legjobb francia labdarúgó, a többség valószínűleg Zidane, Platini és Henry nevét említi meg, miközben Giroud a top tízes listán sem kapna helyet – talán a top harmincason sem. Most mégis 116-szoros válogatott, és az 52 góljával ő a csúcstartó. Élő példája annak, hogy vannak fontosabb dolgok a tehetségnél.

Borítókép: a francia Olivier Giroud (b) ünnepel, miután megszerezte csapata első gólját a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Franciaország-Lengyelország mérkőzésen a dohai at-Tumama Stadionban 2022. december 4-én (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)