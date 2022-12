Katari vb: Kassai Viktor ellentmond a VAR felhergelt bírálóinak

– Igen, de a játékvezetőt a videóbíró-technológia segíti a hibák kiküszöbölésében.

– Ezzel teljes mértékben egyetértek. A játéktéren a rend fenntartása és a szabályok betartatása továbbra sem egyszerű, mert huszonkét embert kordában tartani több tízezer néző előtt embert próbáló feladat.

A dél-afrikai vb-n kordában tartotta az indulatokat Fotó: AFP

Ahogyan a mérkőzések minden jelenete látható a televíziós közvetítésben, úgy ezek a képek a játékvezető segítségére is vannak, megadja neki az esélyt, hogy felülbírálhassa a korábban hozott döntését. A videóbíró segítségével nagyban csökkenthető a hibák száma, de azokat soha nem lehet a nullára csökkenteni, mert a futballban több olyan helyzet is adódik, aminek a megítélése nem fekete-fehér, hanem a szürke tartományba tartozik. És a döntéseket továbbra is emberek hozzák meg a technológia segítségével.

– Látott komoly játékvezetői tévedést a vb-n?

– Eddig több mint ötven meccset játszottak, természetes, hogy játékvezetői és VAR-hibák is előfordultak. Láthatjuk, hogy hiába dolgoznak négyen is a VAR-szobában, ha ők rosszul elemeznek egy nem egyértelmű szituációt, akkor a végső döntés hibás lesz. Vegyük tudomásul: voltak, vannak és lesznek is téves döntések a játékvezetésben. Az már szakmai kérdés, hogy vannak megmagyarázhatatlan hibák és olyanok, amelyeket emberi szemmel szinte lehetetlen észrevenni.

A németek örültek, majd fegyelmezetten visszasétáltak Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Emlékezzünk csak a 2010-es vb-re: az angol–német meccsen 2-1-es német vezetésnél Frank Lampard lövése a kapufáról centiméterekkel a gólvonal mögé pattant, de ezt sem az uruguayi játékvezetőnek, sem az asszisztensnek sem volt esélye megítélni, mégsem vezethettek több meccset a vb-n.

Az a bizonyos Lampard-lövés:

– Katarban Griezmann utolsó pillanatban elvett gólja Tunézia ellen és Japán Spanyolországnak rúgott találata borzolta a kedélyeket. Más nagyon nem. Elképzelhető a későbbiekben botrányos játékvezetői ítélet?

– Én az első „VAR-os vb-ről”, 2018-ból sem emlékszem súlyos tévedésre. Elfelejthetjük az olyan óriási visszhangot kiváltó eseteket, mint az 1966-os Hurst-lövést a németek elleni döntőn vagy Maradona kezezését az angolok ellen. Ilyen már egyetlen világbajnokságon sem fordulhat elő a jövőben.

A VAR szerint nem volt kint a labda a gól előtt Fotó: AFP

A japánok gólja bizonyítja, hogy a technológia segítségével szinte minden mérhető, elkerülendő a 2002-es Dél-Korea–Spanyolország meccsen történteket.

Láthatjuk, hogy jó néhány lesgól született volna ezen a világbajnokságon a VAR-rendszer használata nélkül. Szemléletes példa volt Antonio Rüdiger gólja a spanyolok ellen, amelyet a VAR érvénytelenített: rövid várakozás után a játékosok elfogadták a videóbíró beavatkozását, szó nélkül visszafutottak, és különösebb feszültség nélkül folytatódott a meccs. Néhány év alatt a játékosok kezdenek megbarátkozni azzal, hogy a VAR-ral más lett a labdarúgás.

– Más lett például a hosszabbítások miatt is. A tízperces hosszabbítás lesz az új trend a futballban? Ez volt a FIFA instrukciója?

– A FIFA arra a megállapításra jutott, hogy mindent meg kell tenni a tiszta játékidő növelése érdekében. A legkomolyabb szintű mérkőzéseken is hatvan perc alatt van a tiszta játékidő, és ez nehéz kérdéseket vetett fel.

Az idei vébé remek lehetőséget kínált a cselekvésre a FIFA-nak: egyértelmű instrukciókat kaptak a bírók, hogy minden lényeges időkiesést számítsanak be a félidők végén. Többek között azért is érdemes nézni a nagy tornákat, mert ezeken leszűrhető, hogy merre tart a játékvezetés, mik a legújabb trendek. Jelenleg úgy néz ki, hogy a FIFA a tiszta játékidő növelését szeretné elérni. Más kérdés, hogy a kontinentális konföderációk és a nemzeti szövetségek alkalmazzák-e ezt az irányelvet, vagy maradnak az eddigi úton. Ezt még nem tudjuk, de a FIFA szándékai világosak.

A FIFA azonban csak ajánlásokat, javaslatokat tehet, mert a mozgástere csak a saját maga által szervezett tornákra terjed ki. Természetesen ha módosulna a labdarúgás szabálykönyve, akkor a tagországokra nézve kötelező érvényű lenne a tiszta játékidő növelése.

– És mikor látunk magyar játékvezetőt, aki 110 percig vezet egy vb-meccset?

– Erre nem én vagyok illetékes választ adni, mert nem dolgozom a magyar játékvezetésben. De senki se gondolja azt, hogy olyan könnyű bíróként a vébére való kijutás: a léc hihetetlenül magasan van, Európából mindössze tizenegy játékvezető jutott ki Katarba.

A jelenlegi legtöbbre hivatott bolgár játékvezető, Georgi Kabakov Fotó: AFP

A bolgár játékvezetők szakmai vezetőjeként nagy büszkeség volt számunkra, hogy a harminchat éves Georgi Kabakov az utolsó keretszűkítésig tagja volt a vb-re készülő húszfős európai keretnek, de ő végül a szűkített névsorban nem kapott helyet. Tisztában kell lenni azzal, hogy nem elég, ha egy játékvezető az Európa-ligában vagy a Konferencia-ligában vezet egy-egy meccset. A vébékre a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában tartósan jó teljesítményre képes bírók utazhatnak.