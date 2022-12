Elképesztő statisztikák mutatják meg a német válogatott baját

Vannak, akik már Hans-Dieter Flick fejét követelik Németországban a katari vb-fiaskó után. A Bayern München és a Liverpool korábbi válogatott középpályása, Dietmar Hamann például keményen beleszállt a német válogatott edzőjébe.

– Lehetetlen, hogy ezzel az edzővel folytassuk. Már csak 18 hónapunk van a hazai Eb-ig, és ez a bukás szánalmas volt. Az illetékesek nem vállalják a felelősséget. Kifogások, kifogások, kifogások, kifogások. Itt az ideje, hogy lefaragjanak a kifogásokból. Costa Ricának az első két meccsen volt egy kapura lövése, mi pedig úgy állítottuk be őket, mint Brazíliát. Nem látom okát, hogy Flick miért maradjon edző – szólt Hamann határozott véleménye.

Flick maradhat a német válogatott élén Fotó: Abir Szultan

Flick valóban nem mondott le a kiesés után, de Joachim Löw is maradhatott a 2018-as vb-kudarc után, ő akkor kapott még egy Eb-t a német türelem jeléül. A két vb-égést ráadásul nem lehet egy lapon említeni: Oroszországban egy kilátástalanul játszó német válogatott bukott hatalmasat, míg Katarban egy olyan, amelyben a játéka alapján nagy potenciál volt, csak képtelen volt feltenni a pontot az i-re a meccsein.

Erről árulkodnak a számok is. A támadásépítés szempontjából releváns statisztikai adatokban a németek teljesítettek a kiesésükig a legjobban a vb-n. A várható gólok száma (xG) 10,4, a meccsenkénti kapura lövések átlaga 8, a nagy helyzetek száma 15. Ezekben mind a németek voltak a legjobbak a teljes mezőnyben, mégis kiestek. Miért? Talán azért, mert a kihagyott nagy helyzetek száma (11) is náluk volt a legmagasabb.

Hiányzott a gyilkos ösztön

Odáig eljutottak a németek, hogy kialakítsák a helyzeteket, de az utolsó megoldások nem ültek. Erre fáztak rá a Japán elleni első meccsen, amelyen a félidőben akár három-négy góllal is vezethettek volna, de csak egy találat volt az előny, az ellenfél végül fordított, és ez a hiba végzetesnek bizonyult. A spanyolok elleni 1-1-en meccslabdát rontottak a németek, és Costa Rica ellen is csaknem ráfáztak a helyzetek elpazarlására – másfelől így is lőttek négy gólt, tehát ha sokkal hatékonyabbak, akár a spanyolok gólkülönbségbeli előnye is ledolgozható lett volna.