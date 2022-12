Babos Tímeát lebuktatta a Magyar Teniszszövetség, kiderült a titok

A Magyar Teniszszövetség Facebook-oldalára bemásolt nevezési listán látható a Babos Tímea, Kristina Mladenovic duó, amely másfél éves szünet után a hónap elején játszott ismét együtt, és meg is nyerte a 100 ezer dollár összdíjazású dubaji ITF-tornát.

Mladenovic és Babos, a dubaji győztesek. Forrás: Instagram/timebabos

Másfél hete Babos még nem tudott biztosat mondani a közös folytatásról, de a kétszeres WTA-világbajnok és négyszeres Grand Slam-tornagyőztes kettős magyar tagja a szövetség honlapján akkor hangsúlyozta, hogy annak idején nem veszett össze partnerével, folyamatos kapcsolatban álltak az elmúlt bő másfél évben is. Többször javasolta neki, hogy játsszanak néhány versenyt együtt, de valahogy soha nem úgy jött ki a lépés, egészen a dubaji torna nevezéséig.

S Melbourne-be is beneveztek, tudhattuk meg a Magyar Teniszszövetség Facebook-oldaláról:

Babos Tímea és Kristina Mladenovic a 2018-as és 2020-as Australian Opent, valamint a 2019-es és a 2020-as Roland Garrost nyerte meg együtt, s még háromszor szerepeltek Grand Slam-döntőben: 2014-ben Wimbledonban, 2018-ban a US Openen és 2019-ben az Australian Openen kikaptak ellenfeleiktől. A WTA-világbajnokságot 2018-ban és 2019-ben nyerték meg.

Babos Tímea jelenleg a 82. a páros-világranglistán

Miután a páros útjai elváltak, Babos Tímea 2021-ben és 2022-ben nem tudott a korábban járt csúcsok közelébe sem jutni. Idén májusban egy, a dubajihoz hasonlóan 100 ezer dolláros ITF-tornát nyert meg, akkor a japán Hibino Naóval, majd novemberben egy 60 ezres tornán győzött az ukrán Katerina Volodko oldalán. A 29 éves Babos Tímea a páros-világranglistán jelenleg a 82., az egyéni rangsorban viszont már csak a 338. Az ugyancsak 29 éves Kristina Mladenovic egyéniben a 17. – ő igazából az egyénire akart koncentrálni, ez is közrejátszott a páros felbomlásában –, párosban a 125. S a Babos, Mladenovic duóban még mindenképpen lehet fantázia.

Babos Tímea az Instagramon Dubajból is osztott meg fotót, most pedig az oldalán láthatjuk, hogy milyen az új frizurája. S ha nem is tőle, most már azt is tudjuk, hogy korábbi nagy sikerük helyszínén, az Australian Openen újra összeáll a Babos, Mladenovic páros.

Borítókép: A Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros 2020-ban megnyerte az Australian Opent (Fotó: AFP/David Gray)