Bernie Ecclestone titkai feltárultak, hogyan vitte el a pénzkötegeket

Bernie Ecclestone használt motorok eladásával kezdte

A sorozat egészen a kezdetekig nyúlik vissza, Bernie Ecclestone életének korai éveibe. Így megtudhatjuk, miként lett a brit munkásosztálybeli fiúból igazi üzletember – akit fiatalon is a pénzcsinálás gondolata foglalkoztatott, töltőtollal és zsemlével seftelt –, hogy azután tizenöt évesen, iskolai végzettség nélkül, ám borotvaéles eszével használt motorok eladásával alapozza meg azt az egészen elképesztő karriert, amely az általa imádott sportág első számú emberévé tette. A sorozat részről részre jut el egészen napjainkig, követve az utat, amelyen a Formula–1 évről évre fejlődött és vált az autósportok megkerülhetetlen ágazatává.

A 2010-es Koreai Nagydíj: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Mark Webber, Bernie Ecclestone, Jenson Button és Sebastian Vettel. Fotó: Andrew Ferraro

Az út azonban nem volt olyan egyszerű, ahogyan azt hinnénk. A most 92 éves Eccelstone ugyanis az ötvenes, hatvanas években több alkalommal is hátat fordított a sportágnak, ám a világ, ami körülölelte, újra és újra beszippantotta, és nem is eresztette el évtizedeken át. Kezdetben pilótamenedzser volt, majd visszatértével, az 1970-es években csapattulajdonos lett a Brabham- istállónál, amivel később világbajnoki címet is ünnepelhetett.

Csapattulajdonosként a FOCA (a Formula–1-es Konstruktőrök Szövetsége) tagjai közé lépett, így megnyílt előtte az út a kiteljesedés felé. Remek üzleti érzékkel szimatolta ki, hogy csekély jutalékért cserébe elvállalja a csapatok közös logisztikáját a versenypályákkal szemben úgy, hogy minden kockázat az övé. Terve bevált, dőlt a pénz az F1-be – nem mellesleg a saját pénztárcájába is –, ám ezzel borsot tört a dúsgazdag pályatulajdonosok orra alá.

Riválisokkal, bankokkal, kormányokkal és bíróságokkal is hadakozott

Bernie Ecclestone túlmutatott csapatfőnöki pozícióján: a rengeteg halálos baleset miatt jelentős szerepe lett biztonsági követelmények megerősítésében. Továbbá mindenki más előtt az élő közvetítésben látta az F1 jövőjét – és azt a határtalan pénzt, amelyet ez képes termelni. Ezt elérni azonban nem volt egyszerű még neki sem, nem beszélve az iparág irgalmatlan mennyiségű bevételeiről, amelyektől emiatt mások elestek. Nem véletlen, hogy ennyi éven keresztül hadakozott mindenkivel – riválisokkal, bankokkal, kormányokkal és bíróságokkal –, ezek mindegyikét legyőzve elérte, hogy a sportág mára olyan sikeres legyen, hogy egy lapon említhessük az olimpiával vagy a labdarúgó-világbajnoksággal.

Egy 2007-es fotó: Ecclestone akkori felesége és két lánya, Slavica, Petra és Tamara társaságában. Fotó: Dave M. Benett

Ecclestone az üzletkötés igazi zsenije, erről számtalan anekdotát zengenek, amelyeket a műsor készítői képregény stílusú animációval tárnak elénk, egy-két archív felvétellel tarkítva, például hogyan kap zsíros pénzkötegeket, amiket az aktatáskájába téve szépen megköszön, majd szimbolikus kézfogással zárva megy útjára. A botrányok sem kerülték el, híres volt robbanékonyságáról, beleállt mindenbe és mindenkibe, aki éppen nem tetszett, legyen az alkalmazott, hamis termékeket forgalmazó árus vagy a FIA vezetői.

A sorozat Ecclestone mellett a Formula–1 jó néhány legendáját is felvonultatja, olyan karakterekkel találkozhatunk, mint Alain Prost, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Damon Hill, vagy a még most is versenyző Fernando Alonso és Lewis Hamilton.

A Lucky! – Bernie Ecclestone és a Formula–1 története című sorozat első része december 27-én 21 órakor látható a Spektrum műsorán, további epizódok pedig minden hétköznap 21 órakor kerülnek műsorra.

Borítókép: Bernie Ecclestone és Manish Pandey rendező (Forrás: AMC Networks International)