Liu Shaoang bevallotta, előre tudta, hogy ez lesz a vége + videó

Négy éve Phjongcshangban rövid pályás gyorskorcsolyában férfiváltónk (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba) győzelme a téli olimpiák első magyar aranyát jelentette, de több érmet nem szereztünk. Idén februárban, Pekingben aztán meglett az első egyéni aranyunk (Liu Shaoang – 500 méter), mellé pedig két bronz is társult (Liu Shaoang – 1000 méter, vegyesváltó – Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin, Liu Shaoang. Krueger John-Henry). S még szebb is lehetett volna a kép, hiszen az 1000 méteres döntőben Liu Shaolin haladt át elsőként a célvonalon, de kizárták, öccse így léphetett fel a dobogóra. A döntőben két „akciójáért” is büntethető versenyzőnk diszkvalifikálása nem mondható jogtalannak, viszont a győztesnek kihirdetett kínait, akivel birkózott a cél előtt, is ki kellett volna zárni. Ám az olimpiát Pekingben rendezték… Időrendben amúgy Liu Shaoang nagy győzelme ezután jött, így nem a rossz érzés maradhatott meg bennünk.

Liu Shaoang a célban Fotó: MTI/Kovács Tamás

Liu Shaoang: Páran be voltak parázva

Az 500 méteres döntőben az első métertől vezető Liu Shaoang így idézte fel a finálét:

– Az volt a taktika, hogy az élre állok és végig ott is maradok. Éreztem, hogy az orosz versenyző lerajtolja a kazahot, éreztem mögöttem a sebességét, viszont tudtam, hogy ha mögém is kerül, akkor sem fog megelőzni. Egy viszonylag fiatal versenyzőről van szó, tudtam, hogy ő az ezüst- vagy a bronzéremnek is nagyon örülne, éppen ezért nem csinál semmilyen butaságot. Próbáltam az első két kört kicsit tempósabban meghúzni, a futam második felében pedig védekezni. Amikor beértem a célba, nem volt sok „reakcióm”, nem is tudom, ilyenkor mit szoktak érezni… Úgy keltem fel, hogy tudtam, olimpiai bajnok leszek, és lehet, hogy ez vett el ebből az érzésből. A döntőhöz is úgy álltam oda, hogy ez biztosan meglesz, így nem izgultam. Már-már félelmetesen higgadt, nyugodt voltam. Láttam a versenytársaim arckifejezését, azt, hogy ők hogyan melegítettek; hát, páran be voltak parázva szerintem. Én egyáltalán nem.

Liu Shaoang így nyerte meg az olimpiát:

Áprilisban aztán a montreali világbajnokságon, ahova Liu Shaolin nem utazott el, Liu Shaoang tönkreverte a mezőnyt: győzött 500, 1000 és 1500 méteren is, s persze ő lett az összetett világbajnok, megvédve a címét. Huszonnégy évesen ő a földkerekség legjobbja. De jövőre ezt már nem magyar színekben bizonyíthatja… Miután válogatottunk sikerkovácsa, a kínai Csang Csing Lina a nyáron a kínai válogatott vezetőedzője lett, az apai ágon kínai származású Liuék jelezték, hogy továbbra is vele kívánnak dolgozni. Először országváltásról még nem volt szó, ekkor még csak arról értesülhettünk, hogy edzeni mentek ki Kínába, de a fivérek november elején közölték, hogy ennél jóval többről van szó, a jövőben már nem a magyar színekben kívánnak versenyezni. Az év végén még kérdés volt, hogy anyagi konzekvenciák nélkül távozhatnak-e, és több száz millió forintos összegek röpködtek a levegőben, de végül a Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség és a Ferencváros is úgy döntött, hogy megköszönve az eddig szállított eredményeket, nem gördít akadályt a fivérek távozása elé. Az aranyakért mi is csak hálásak lehetünk, de a történteket azért nem könnyű megemészteni.

Milák Kristóf és Kopasz Bálint diadalmenete

A 2022-es esztendőben a magyar sport másik nagy éremhalmozója Milák Kristóf volt. Júniusban a hazai rendezésű vizes világbajnokságon a 200 méteres pillangóúszást – a szám olimpiai bajnokaként és címvédőjeként – 1:50,34 perces világcsúccsal nyerte, 39 századot javított a 2019-es vb-n felállított rekordján. Pedig utóbb bevallotta, nem gondolta, hogy világcsúcsot ér el, de még 1:50-es időre sem számított.

– Erősebben kezdtem, mint bármikor máskor, így a maradék három ötvenen már csak robotoltam. Szigorúan szakmai szemmel ez nem volt egy okos úszás, de így is sikerült ilyen jó időt úszni. Ha érettebb leszek, és nem hagyom, hogy ennyire magával ragadjon a közönség, akkor remélhetőleg még ezen is lehet javítani – tette hozzá Milák, aki a Duna Arénában később megnyerte a 100 méter pillangót is. Nagy riválisa, Caeleb Dressel, a szám olimpiai bajnoka és világcsúcstartója két szám után – a 4x100-as amerikai gyorsváltóval, majd 50 pillangón is győzött – visszalépett a vb-től, így a nagy párharc elmaradt, de ez nem Milákon múlt.

Milák Kristóf világcsúcsa a hazai vb-n 200 méter pillangón a Duna Arénában:

Klasszisunk augusztusban a római Európa-bajnokságról három aranyat (100 és 200 pillangó, férfi 4x200-as gyorsváltó) és két ezüstöt (100 gyors, 4x100-as gyorsváltó) hozott haza. Az olasz fővárosban válogatottunk öt aranyat, nyolc ezüstöt és három bronzot nyert; győzött Kós Hubert 200 vegyesen, a nőknél Mihályvári-Farkas Viktória 400 vegyesen, s említsük meg, hogy a 4x200-as férfi gyorsváltónkban Milák mellett Németh Nándor, Márton Richárd és Holló Balázs úszott a döntőben, az előfutamban pedig Mészáros Dániel is. A vb-vel ellentétben a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkának itt összejött egy érem, a 4x200-as gyorsváltóval a dobogó harmadik fokára állhatott. A nagy világversenyeken ez lett a 97. érme. Még korábban azt mondta, a célja az, hogy összejöjjön neki a száz, azonban az Európa-bajnokság után leállt az edzésekkel. Azt azért nem mondhatjuk, hogy nem úszik, mert az Instagram-oldalán egy egzotikus üdülőhelyről, Zanzibárról, az Indiai-óceán partjáról kívánt boldog karácsonyt a követőinek. A 33 éves versenyző azonban a visszavonulását még nem jelentette be.

Ahogyan azt borítékolhattuk, a kanadai Halifaxban rendezett kajak-kenu világbajnokság is hangos volt magyar sikerektől. Válogatottunk négy aranyat, egy ezüstöt és hat bronzot szerzett, s az éremtábla második helyén zárt a spanyolok mögött, akik egy ezüsttel többet nyertek. Kopasz Bálint K–1 1000 méteren és Nádas Bencével K–2 500 méteren is a legjobbnak bizonyult, a Kiss Blanka, Lucz Anna kettős 200 méteren lett aranyérmes, Kőhalmi Emese pedig K–1 5000 méteren. A sportágban átalakult az olimpiai program, 2024-ben kettővel kevesebb, tíz versenyszámot rendeznek. Ötkarikás szemüvegen át a vb-n két aranyat (Kopasz, és a Kopasz, Nádas kettős) és egy bronzot (női C–2 500: Bragato Giada, Nagy Bianka) szereztünk. A hat tokiói olimpiai bajnokunk közül csak Kopasz volt ott a vb-n, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra és Tótka Sándor nem. Decemberben a négyessel olimpiai bajnok Kárász 31 évesen bejelentette a visszavonulását, a hatszoros olimpiai bajnok Kozák azonban 35 évesen is készül Párizsra.

Kopasz Bálint a vb-arannyal a nyakában Forrás: MKKSZ

Két héttel a vb után a müncheni multisport Európa-bajnokság keretén belül megrendezett Eb-n kajakosaink és kenusaink gyakorlatilag a vb-csapattal felállva 7 aranyat, 4 ezüstöt és 3 bronzot szereztek, a dobogós helyek közül pedig öt (2 arany, 2 ezüst, 1 bronz) olimpiai számban született. Kopasz, valamint a Kopasz, Nádas duó ezúttal is verhetetlennek bizonyult. Napjaink kajakkirálya, Kopasz Bálint még csak 25 éves, így mindenképpen meglepetés, hogy a 2024-es olimpia után visszavonulna.

– Japánban győztem, és ha Franciaországban is szép eredményt érnék el, mindent kipipálhatnék a kajakos kívánságlistámon. Utána kipróbálnám magam az élet más területein is, tanulnék, másba is belevágnék, tudom is, mibe, de ez egyelőre nem publikus – nyilatkozta talányosan Kopasz Bálint. Akinek édesanyja, Demeter Irén az edzője, de ő is csak októberben, a Magyar Kajak-kenu Szövetség Év sportolója-gáláján tudta meg, hogy a fia mit forgat a fejében, mert ott jelentette be. – Jó, esett már róla szó, de váratlanul érte a nyilatkozatom. Az ő célja azonban az volt, hogy eljuttasson engem az olimpiai aranyéremig, ami megtörtént, ezek után, ahogyan ő is fogalmazott, neki ezek ajándékévek – tette hozzá Kopasz Bálint.

Szilágyi Áronnak meglett a hiányzó egyéni vb-cím

Júniusban az antalyai Eb-n vívóink csak egy érmet szereztek, s bár az arany lett – az olimpiai bronzérmes kardcsapatunk győzött Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállításban –, érthetően nem volt jó a hangulat válogatottunk háza táján. Júliusban a kairói vb is rosszul indult számunkra – igaz, nem a páston. A mieinkre rögtön az első selejtezős nap után lecsapott a „fáraó átka” , az Egyiptomban a külföldieket fenyegető komoly hasmenés. S ilyen előzmény után megtörtént az, amire legutóbb 2007-ben volt példa: vívóink két aranyat nyertek a világbajnokságon. A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron megszerezte első egyéni vb-címét (azon a 2007-es, szentpétervári vb-n 17 évesen volt tagja az aranyérmes kardcsapatunknak), s hatalmas meglepetésre a dobogó tetejére állhatott női kardcsapatunk is, Pusztai Liza, Katona Renáta, Battai Sugár Katinka, Szűcs Luca összeállításban. Férfi kardcsapatunk pedig ezüstérmes lett.

A nők a döntőben 45-40-re verték a franciákat, de Szilágyi fináléja nem lehetett volna izgalmasabb. 12-8-ra és 14-12-re is vezetett a francia Maxime Pianfetti ellen, aki azonban 14-14-re egyenlített. A végjátékban a zsűri két vitatott esetben is a franciának kedvezett, és az utolsó tus megítélését is videózás előzte meg. Ám utána Szilágyi keze lendülhetett a magasba, ő győzött 15-14-re.

– Nyertem három olimpiát, de a világbajnokságok egyéniben nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, egy bronzérmem volt. Magamnak hazudtam volna, ha azt mondom, nem annyira fontos ez a világbajnoki aranyérem. Nagyon fontos volt, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy megvan! – szakadt ki Szilágyi Áronból.

Nagy győzelmet aratott idén Salim Omar Gergely is, aki a magyar tekvandó első világbajnoki címét szerezte meg novemberben a mexikói Guadalajarában. A még csak 19 éves versenyző az 54 kilogrammos súlycsoportban, nem olimpiai kategóriában jegyezte a történelmi sikert. Ettől még a párizsi játékok egyik magyar esélyese lesz, hiszen már Tokióban is ott volt, és az 58 kg-ban ötödikként zárt. Az 54 kg-ot pedig már kinőtte, itt kétszeres Európa-bajnok is.

Vb- és Eb-érmek futószalagon

Öttusázóink az alexandriai világbajnokságról két ezüsttel és két bronzzal jöttek haza, egyéniben Gulyás Michelle ezüst- Szép Balázs bronzérmes lett. A székesfehérvári Eb-n két arany, két ezüst, egy bronz lett a magyar mérleg; a férfiaknál Bereczki Richárd nyert Szép előtt, a nőknél Gulyás a harmadik helyen végzett. A sportágat érintő, számunkra rossz hír, hogy végleg eldőlt, a párizsi olimpia után a lovaglás kikerül az öttusából, és akadályverseny lesz helyette.

A müncheni torna Eb-n a nőknél Kovács Zsófia győzött ugrásban, a férfiaknál Mészáros Krisztofer talajon másodikként zárt, de azt is ki kell emelni, hogy a liverpooli vb-n a férficsapatunk 12., a női 14. lett. Mindkét együttesünk legutóbb 1992-ben indulhatott olimpián, 1996-ban a női csapatunk volt érdekelve, azóta viszont csak egyéni kvótákat szereztünk az ötkarikás játékokra. Most mindkét fronton van esély, hogy Párizsban ott lehetünk a 12-es mezőnyben.

Jó évet zárnak birkózóink is, akik a hazai rendezésű, budapesti Eb-n kilenc érmet (2 arany, 2 ezüst, 5 bronz), a belgrádi vb-n négyet (egy ezüst, három bronz) szereztek. Muszukajev Iszmail (szabadfogás, 65 kg) Európa-bajnok lett, a vb-n harmadikként zárt, Lévai Zoltán (kötöttfogás, 77 kg) vb-ezüstöt nyert – ők olimpiai súlycsoportokban vitézkedtek. De említsük meg Fritsch Róbert (kf, 72 kg) Eb-címét is. Evezésben a Szabó Bence, Furkó Kálmán duó Európa-bajnok és vb-2. lett könnyűsúlyú kormányos nélküli kettesben, ez sem olimpiai szám. Atlétáink a müncheni Európa-bajnokságon három dobogós helyezést könyvelhettek el: Halász Bence (kalapácsvetés) és Kozák Luca (100 méter gát) ezüst-, Madarász Viktória (35 km-es gyaloglás) bronzérmes lett – ez remek felvezetés a 2023-as budapesti világbajnokságra.

