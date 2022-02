Liu Shaoang 500 méteren olimpiai bajnok lett Pekingben

A vasárnapi program azonban még nagy esélyt kínált a mieinknek, hogy az eddigi két bronzérem (vegyes váltó, illetve Liu Shaoang, 1000 méter), valamint az egy negyedik (Liu Shaoang, 1500 méter) és egy hatodik helyünk (Liu Shaolin Sándor, 1500 méter) mellé még valamilyen szép eredményt hozzátegyenek, akár a legszebbet is. Férfi 500 méteren ugyanis Liu Shaolin Sándor nyerte meg az összetett világkupát (a négy versenyből kettőn ő győzött), Liu Shaoang a negyedik, Krueger John-Henry pedig a kilencedik helyen zárt. A Liu fivérek közé két kínai versenyző ékelődött be, a címvédő Vu Ta-csing, valamint az a Zsen Ce-vej, aki az olimpián 1000 méteren a célvonalon elsőként áthaladó Liu Shaolin kizárása után lett aranyérmes.

A mieinket érthetően a váltónk elődöntős kudarca is megviselte, Liu Shaolin a nyilatkozata után – amelyben a kétségkívül hibázó és a tempót nem is bíró 19 éves Nógrádi Bencét nevezte meg bűnbakként – pedig a közösségi médiában kapott hideget, meleget – nyilván ez is eljutott hozzá. S a vasárnapi 500-as negyeddöntők előtt az sem volt jó előjel, hogy a Liu fivéreknek hátrányos lett a pályabeosztásuk. Bár szerdán mindkettőn megnyerték az előfutamukat, a gyengébb időeredményük visszaütött az új sorsolásnál.

Liu Shaolin Sándor a négy futam közül a másodikban csak a négyes pozícióból indulhatott, ráadásul ellenfelei között ott volt Vu Ta-csing, valamint még az olasz Pietro Sighel, a lett Roberts Kruzbergs és a francia Sebastien Lepape. Krueger John-Henry a harmadik futamban a második pályára került (ő szerdán csak második lett az előfutamában, de jobb időt korcsolyázott, mint Liuék), az ellenfelei az orosz Konsztantyin Ivlijev, a belga Stijn Desmet, a kazah Abzal Azgalijev és az 1500 méteren aranyérmes koreai Hvang Tae Hon voltak. Liu Shaoang a negyedik negyeddöntőben a hármas pozícióból rajtolhat két kanadai, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles, az izraeli Vladiszlav Bikanov és az amerikai Ryan Pivirotto társaságában. A futamokból az első két helyezett, további időeredménnyel legfeljebb két versenyző léphetett tovább az elődöntőbe, amennyiben bírói döntéssel nincs továbbjutás.

– Voltak már nehezebb helyzetben, és meg tudják oldani, hogy legerősebb számukban is eredményesek legyenek. Világklasszis sprinterek, akik a nagy sebességgel történő előzéseket is egyedülálló módon képesek végrehajtani – jegyezte meg a mieinkről válogatottunk edzője, Bánhidi Ákos, aki a váltónk kudarcáért magára vállalta a felelősséget.

Liu Shaolin a rajtnál egyből megelőzte a lett versenyzőt, a kínai és az olasz mögött a harmadik helyen korcsolyázott, de előrébb nem tudott jönni. A célban pedig a lett is visszaelőzte hat ezredmásodperccel, így a negyedik helyen zárva kiesett. Rögtön utána Krueger elrontotta a rajtját, visszaesett a negyedik helyre, s végül ötödik, utolsó lett. A legrosszabb, ötös pozícióból induló Hvang Tae Hon viszont nagyot ment, másodikként továbbjutott. Számunkra hatalmas hideg zuhannyal indult a verseny.

– Mindent megtettem, az utolsó métereken is küzdöttem, de a sors nem akarta, hogy Pekingben olimpiai bajnok legyek – jegyezte meg Liu Shaolin Sándor. Utóbb kiderült, ha a lett nem előzi meg, akkor időeredménnyel továbbjutott volna.

Liu Shaoang viszont tovább is jutott, Pierre-Gilles kicsúszott előle, a másik kanadait, Dubois-t pedig könnyedén megelőzte, s a negyeddöntőben a harmadik legjobb volt az időeredménye, és az elődöntők második futamán az egyes rajtpozícióba került. Az ellenfelei újra Dubois, Vu Ta-csing, Hvang Tae Hon és Azgalijev lettek. Dubois ugyan a rajt után megelőzte versenyzőnket, aki azonban visszavezette a vezetést, és futamgyőztesként jutott be az olimpiai döntőbe.

A fináléban öten léphettek jégre, Liu Shaoang az egyes pályáról indulhatott, az ellenfelei Azgalijev, Ivlijev, Dubois és Sighel voltak. A nagy rivális kínai és koreai versenyző tehát nem jutott be a fináléba – egyértelműen Liu Shaoang volt a favorit, a táv regnáló világbajnoka, de ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy könnyű dolga lesz. Ám kiválóan rajtolt, az első kanyarba ő ért be elsőként, és a folytatásban is csak Ivlijev tartotta vele a lépést. Megelőzni azonban neki sem volt esélye, Liu Shaoang végig vezetve nyerte meg a döntőt, bravó! Az aranyérme a téli olimpiák második magyar aranya; négy éve Phjongcshangban a férfiváltónk nyert, és Liu Shaoang abban is benne volt.

Liu Shaoang nyilatkozata, valamint a döntő televíziós közvetítése ITT tekinthető meg.

A bajnoknak Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált a hivatalos Facebook-oldalán:

Borítókép: Liu Shaoang egész nap szenzációsan versenyzett (Fotó: MTI/Kovács Tamás)