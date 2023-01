Juventus: már van, aki azonnal elhagyná a süllyedni látszó hajót

Ugyanakkor az olasz sajtó azt is pedzegeti, hogy amennyiben a Zebrák nem tudják kvalifikálni magukat a Bajnokok Ligájába, úgy több neves játékos is elhagyhatja a csapatot a következő átigazolási időszakban. Lapértesülések szerint ezt tervezi az egy évvel ezelőtt leigazolt szerb támadó, Dusan Vlahovics is, a 22 éves csatár mindenképp a legrangosabb európai kupasorozatban szeretne szerepelni a következő évben is, emiatt ügynöke máris keresi az új lehetőségeket a labdarúgó számára. Korábban arról lehetett hallani, hogy a Real Madrid ajtaján is kopogtattak Vlahovicsék, az angol sajtó viszont arról ír, hogy a Manchester United lehet a következő állomás. A Vörös ördögök a nyáron minden bizonnyal támadó után néznek majd, és a hírek szerint Harry Kane vagy Vlahovics lehet az egyik fő prioritás Erik ten Hag menedzser számára, de állítólag a Chelsea, az Arsenal, a PSG és a Bayern München is szívesen látná soraiban Vlahovicsot, aki 2022 januárjában (éppen a születésnapján) 81.6 millió euróért érkezett a Juventushoz, ahol eddig 36 tétmeccsen 16 gólt és 4 gólpasszt jegyzett.

Borítókép: Dusan Vlahovicsra több nagy klub is vevő lenne (Fotó: AFP/Filippo Monteforte)