Lionel Messi végre előkerült! Így tért vissza Párizsba + videó

Christophe Galtier, a PSG vezetőedzője korábban úgy nyilatkozott, hogy Lionel Messi a világbajnoki cím elhódítása után január elsejéig szabadságot kapott a klubjától, így másodikán vagy harmadikán csatlakozhat a kerethez. Végül a PSG szerdán (negyedikén) közölte a jó hírt szurkolóival: Messi visszatért.

Ahogy a borítóképen is látható, Messi a Pelé temetését kihagyó Neymarral is összeölelkezett, a PSG másik kirakatembere, Kylian Mbappé viszont nem volt jelen, mivel ő Achraf Hakimi társaságában épp New Yorkban időzik, ahol a helyszínen tekintették meg a Brooklyn Nets–San Antonio Spurs NBA-meccset.

Legalább annyira kellett nekik a kikapcsolódás, mint amennyire nagy szüksége van a PSG-nek Messi visszatérésére, ugyanis a vb után rendezett két bajnokin erősen döcögött a francia éllovas szekere. A Strasbourg elleni meccset csak a 95. percben lőtt tizenegyesgóllal nyerte meg a PSG, Neymar ráadásul piros lapot kapott, majd a legutóbbi fordulóban a második helyezett Lens otthonában 3-1-re kikapott a csapat, amely így elveszítette az idénybeli veretlenségét.

Messi legkorábban elviekben pénteken a Chateauroux elleni Francia Kupa-meccsen léphetne pályára a vb-döntő után klubjában, ám kicsi a valószínűsége annak, hogy egy-két nappal a visszatérése után bevessék egy harmadosztályú csapat ellen. Jó eséllyel 11-én, jövő szerdán az Angers elleni hazai bajnokin térhet vissza a pályára Messi, 24 nappal a franciák ellen megnyert vb-döntő után.

Borítókép: Messi és Neymar a PSG központjában az argentin visszatérésekor (Fotó: Twitter/PSG)